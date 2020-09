La principal duda de los interesados en el bono Ponte Caldelas Concilia: ¿se subvencionan pagos en negro?

A pesar de parecer evidente, la precariedad laboral de las personas que se dedican a los cuidados de menores, dependientes o personas mayores se traduce en que la principal pregunta que este viernes se hacía en el Concello de Ponte Caldelas sobre el nuevo bono a la conciliación era si había que tener dados de alta en la Seguridad Social a los trabajadores.

Obviamente, el alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, ha aclarado en COPE Pontevedra que sí, que una administración pública no podría subvencionar economía sumergida. "Xa está vindo moita xente a preguntar e efectivamente algunha xente viu preguntar ese detalle, se ten que estar asegurada ou son: sempre ten que estar asegurada. Porque hai que xustificalo además nuns requisitos moi claros", ha declarado el regidor caldelán.

SOLICITUDES ABIERTAS

El denominado ‘Bono Ponte Caldelas Concilia’ consiste en una ayuda de 220 euros al mes para que las familias puedan contratar a una persona cuidadora, pensando en las necesidades especiales que puedan surgir por cierres de centros de día o eliminación del Plan Madruga o los comedores escolares.

Según asegura el ayuntamiento, esta ayuda es compatible con otras subvenciones con la misma finalidad.

El plazo de solicitud ha abierto este viernes y los trámites se pueden realizar a través de la sede electrónica del Concello de Ponte Caldelas o presentando un escrito en el registro municipal.

“Nun momento no que está no aire o Plan Madruga, os comedores escolares dos colexios e tamén a atención en centros de maiores considero necesario que as administracións arrimemos o hombro e fagamos todo o posible para que as familias poidan conciliar vida familiar e laboral”, ha explicado el alcalde de Ponte Caldelas.