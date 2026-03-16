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¿Por qué fue un joyero francés inspiró la medalla de una cofradía de Granada?

El orfebre Rafael Moreno fue el autor del encargo

Una de las medallas más antiguas de la Cofradía de la Concepción portada por José Alberto Orantes

Jorge de la Chica

Una de las medallas más antiguas de la Cofradía de la Concepción portada por José Alberto Orantes

Jorge de la Chica

Granada - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Amor y la Entrega y María Santísima de la Concepción se fundó en 1977. Supuso entonces un revulsivo para la Semana Santa de Granada, debido a que en los años anteriores había vivido una etapa de crisis. Su primer hermano mayor fue Enrique Megías y uno de los primeros dirigentes de la corporación José Orantes. Ambos fueron, según el testimonio de uno de los hijos del segundo, José Alberto Orantes, al que ha tenido acceso COPE, los responsables de la medalla que desde entonces distingue a sus hermanos. Ambos se encontraban de viaje en París cuando decidieron obsequiar con una joya a la superiora del Convento de la Concepción, donde tenía su sede la cofradía. En una joyería de la capital francesa adquirieron una cruz que fue la que inspiró a Rafael Moreno a realizar estas primeras medallas.

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