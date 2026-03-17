La pesadilla del Levante UD en el descuento: ¡adiós a 7 puntos!

El Levante UD, al que se le escapó la victoria el pasado lunes en Vallecas al recibir el 1-1 definitivo del Rayo en el minuto 94, ha perdido hasta siete puntos durante el presente campeonato más allá del minuto 90 de los partidos.

El equipo granota ha recibido un total de siete goles en el tiempo de prolongación, aunque dos de esos goles no influyeron directamente en el resultado del partido, y según el portal especializado Transfermarkt es el segundo equipo, por detrás del Deportivo Alavés con ocho, que más tantos ha recibido en ese tramo.

UNA HISTORIA QUE SE REPITE DESDE EL PRIMER DÍA

Ya en la primera jornada del campeonato, el Levante UD recibido en Vitoria ante el Alavés el gol de Tenaglia en el minuto 92 cuando el partido estaba 1-1 y acabó 2-1. Fue el primer punto que perdió en el último suspiro del choque.

LALIGA El Alavés dejó al Levante UD sin un punto

La historia se repitió en la segunda jornada. El Levante UD había logrado llegar con empate a dos goles ante el FC Barcelona en València, pero un inoportuno gol de Elgezabal en propia puerta en el minuto 91 propició la derrota del Levante por 2-3.

En la undécima jornada del campeonato, y con un jugador menos desde el minuto 29 por la expulsión de Vencedor con roja directa, el Levante UD logró empatar ante el Celta y poner el 1-1 en el minuto 66. Sin embargo, un gol de Miguel Román en el 91 puso el 1-2 final en el Ciutat de València.

la mano de ciss que deja al levante ud tocado

Los dos últimos episodios similares han ocurrido en las dos últimas jornadas, ya que antes de ceder el empate ante el Rayo, con un gol con la mano de Ciss protestado por Luís Castro en El Partidazo de COPE, el Levante UD repitió el guión en casa ante el Girona. Con uno menos, el equipo valenciano mantuvo el 0-1 hasta que en el 94 Joel Roca le dio un punto a su equipo y dejó al Levante sin el triunfo.

Además, el Levante UD también recibió en casa un gol del Elche el 92 en la vigésimo primera jornada, aunque ganó al final con un gol de Matturro cuatro minutos después, y en San Mamés el Athletic Club puso el 4-2 en el 99.