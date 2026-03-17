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Muere el conductor de una furgoneta tras chocar con un camión en un accidente en Valls (Tarragona)

La colisión se produce en la C-14, en una vía de sentido único, y es quinto fallecido en lo que va de año en las carreteras de Tarragona

Imagen del accidente de esta mañana en la C- 14, con una víctima mortal

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Imagen del accidente de esta mañana en la C- 14, con una víctima mortal

Sergi Tor

Lleida - Publicado el

1 min lectura

Tragedia a primera hora de la mañana en la C-14 a la altura de Valls. A las 7.26 se ha recibido el aviso de una grave colisión en la C-14, con un camión, una furgoneta y un coche implicados. Los  vehículos han quedado volcados a causa de la violencia del choque, que ha provocado heridas mortales en el conductor de la furgoneta. Se trata de una vía de sentido único de circulación.

El accidente ha dejado a otros dos heridos leves, ambos trasladados al Hospital de Valls. Se trata del conductor del camión y el de un turismo que también se ha visto involucrado en la colisión.

Con el accidente de esta mañana, son dos las víctimas mortales este mes de marzo en las carreteras de Tarragona. Anteriormente, un jubilado de Marça murió atropellado por un microbús.  En lo que va de año, Tarragona suma 5 muertes por accidentes en carreteras interurbanas de la provincia.

En Catalunya, son ya 19 las víctimas mortales este año en las carreteras de la comunidad. Ayer hubo otro accidente mortal en Cassà de la Selva (Gironés), también a primera hora de la mañana.

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