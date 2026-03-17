Granada celebra la poesía con un maratón de cien autores

Granada ha celebrado el Día Mundial de la Poesía por todo lo alto. Coincidiendo con la efeméride proclamada por la UNESCO en 1999, la ciudad ha organizado un maratón literario que ha reunido a cerca de un centenar de autores en una lectura pública y abierta. El Centro Federico García Lorca ha sido el escenario de esta gran jornada dedicada a la palabra poética.

El evento ha sido organizado por el Ayuntamiento de Granada a través del programa Granada Ciudad de Literatura UNESCO, con la colaboración de la Universidad de Granada y la Asociación del Diente de Oro. Este año, además, se ha sumado el Consorcio Granada Capital Europea de la Cultura 2031, en un momento clave para la ciudad tras su clasificación para la fase final de la candidatura.

Una jornada de verso ininterrumpido

La lectura ha comenzado a las 12:30h y se ha prolongado de forma continuada hasta las 21:30h. Siguiendo un orden alfabético, cada poeta ha recitado un poema largo o varios breves, en una celebración que ha mezclado generaciones, estilos y trayectorias. Entre los confirmados han destacado figuras como la Premio Nacional de Poesía Ángeles Mora, Andrés Neuman o Ioana Gruia, además del poeta coreano Lim Kyung-Seop, invitado especial de esta edición.

Homenaje a San Juan de la Cruz

Uno de los momentos más especiales ha tenido lugar en la inauguración, con el estreno absoluto del espectáculo Flamenco: San Juan de la Cruz. La propuesta, que une la poesía mística con el flamenco y el jazz, ha corrido a cargo del pianista Jesús Hernández y el cantaor Sergio Gómez “El Colorao”, quienes han interpretado versos del poeta carmelita.

La elección de San Juan de la Cruz no es casual, ya que residió en Granada entre 1582 y 1588 y escribió en la ciudad buena parte de su obra. Este espectáculo se plantea como el inicio de un proyecto institucional para recuperar y difundir la memoria literaria del místico en Granada.

Granada es una de las ciudades más poéticas de Europa y con este maratón lo demuestra de forma contundente" Jorge Saavedra Concejal de Cultura

El concejal de Cultura, Jorge Saavedra, ha destacado que el encuentro "representa una de las expresiones más vivas de la identidad cultural de Granada". Para Saavedra, "la celebración adquiere este año un significado especial ya que, Granada es una de las ciudades más poéticas de Europa y con este maratón lo demuestra de forma contundente".

Una cita cultural consolidada

El Día Mundial de la Poesía en Granada nació en 2017 como una iniciativa experimental que reunió a 44 poetas y desbordó las previsiones. Con los años, ha crecido hasta convertirse en una de las celebraciones literarias más participativas del calendario cultural de la ciudad, reforzando su identidad como Ciudad de Literatura por la UNESCO.

La poesía, que aquí se lee en voz alta y se celebra colectivamente, es uno de sus mejores símbolos"

Saavedra ha concluido afirmando que la candidatura a la capitalidad cultural se sustenta en que Granada "tiene un proyecto cultural vivo y compartido". En este sentido, ha añadido que "la poesía, que aquí se lee en voz alta y se celebra colectivamente, es uno de sus mejores símbolos". Este maratón evidencia, según el concejal, que la vida literaria de Granada es una "realidad plenamente contemporánea" que une la tradición con la creación emergente.