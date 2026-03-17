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El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 171: Nadie en el Timón

La victoria sobre la bocina ante el Melilla no calma los ánimos de una afición que pide la dimisión del director deportivo y de la junta directiva

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 134: Ilusión bajo la lluvia
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El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 171: Nadie en el Timón

Diego Yesa

Jerez - Publicado el

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