El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 171: Nadie en el Timón
La victoria sobre la bocina ante el Melilla no calma los ánimos de una afición que pide la dimisión del director deportivo y de la junta directiva
Jerez - Publicado el
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"Feijóo es el vencedor, sobre todo moral, de los comicios del domingo y exige poner fin al bloqueo de los tres gobiernos autonómicos"
Carlos Herrera
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