El Pontevedra pone a la venta las entradas para recibir al Levante en Copa del Rey en Pasarón

🏆 CHEGOU A COPA A PASARÓN‼️



Volve a competición do k.o. a Pontevedra ante un rival de categoría ♥️💪



Granates ♥️ vs 🐸 Granotas



Xa á venda as entradas para a noite do 30 de outubro ante o @levanteud 🎟️



👉 Promoción especial para abonados 💥#NonPararAtaVoltar #LaCopaMola