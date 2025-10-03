La gran feria del coche de ocasión de Cantabria abre sus puertas en Torrelavega

El exterior del Mercado Nacional de Torrelavega acoge este fin de semana la decimosegunda edición de la Feria del Vehículo de Ocasión, un evento que reúne la mayor oferta de coches seminuevos de Cantabria. Organizada por la Asociación Empresarial de Concesionarios Oficiales de Vehículos (ASECOVE), la feria presenta alrededor de 600 vehículos, incluyendo turismos, motos y vehículos comerciales. Estará abierta en horario ininterrumpido de 11:00 a 20:00 horas durante todo el fin de semana, con entrada gratuita.

Una oferta para todos los públicos

Natalia de los Arcos, presidenta de ASECOVE, ha explicado que la feria cuenta con una amplia variedad de motorizaciones, incluyendo diésel, gasolina, híbridos y eléctricos. Ha destacado que la oferta se dirige “tanto a empresas como a particulares, familias o a esa gente joven que quiere buscar su primer coche”. El evento responde a una demanda creciente de vehículos electrificados, un sector que, según De los Arcos, cada vez tiene más peso en las ventas.

Nunca tenemos condiciones comerciales como las que tenemos en la feria" Natalia de los Arcos Presidenta de ASECOVE

Una oportunidad para renovarse

La presidenta de ASECOVE ha subrayado la necesidad de renovar el parque móvil de la región. “El parque de automóviles de Cantabria es bastante antiguo, estamos por encima de los 13,8 años de antigüedad media”, ha señalado, lo que implica que “hay muchos vehículos de 20 años circulando por la región”. Para facilitar la decisión de compra, un equipo de 50 profesionales estará presente en el ferial para asesorar a los visitantes, quienes también podrán probar los vehículos.

Precios y financiación únicos

Natalia de los Arcos ha insistido en que este es el “momento más adecuado” para comprar un coche, destacando dos ventajas clave. La primera es la comodidad de encontrar toda la oferta en un mismo lugar y la segunda son las condiciones económicas. “Nunca tenemos condiciones comerciales como las que tenemos en la feria”, ha afirmado, explicando que los concesionarios cuentan con el apoyo de los fabricantes. Además, ha añadido que los compradores “se van a encontrar unas condiciones de financiación muchísimo mejores” que las habituales.