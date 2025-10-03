La reacción del ministro de Economía al informe de la UCO que refleja que el PSOE pagó a Ábalos con dinero metido en sobres

El ministro de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, participa este viernes en la segunda jornada del VII Foro La Toja-Vínculo Atlántico, que aborda, este año, los retos del nuevo orden mundial. Sin embargo, ha respondido, a preguntas de la prensa, sobre el informe que la UCO ha enviado al Tribual Supremo y en el que asegura que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres al exministro José Luis Ábalos, sin que algunos de esos pagos se reflejen en el registro de liquidaciones por gastos aportado por el PSOE.

Cuerpo ha pedido "dejar actuar a la justicia", aunque ha reclamado "que se llegue hasta las últimas consecuencias" y ha defendido la "total transparencia" del Gobierno de Sánchez.

Cuerpo protagoniza una de las ponencias del foro, un panel presentado como un diálogo con el presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz.

El informe de la UCO

El informe de la Unidad Central Operativa indica que, "entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gasto, tanto por transferencia bancaria como en efectivo". Los investigadores han corroborado, además, que "parte de estas liquidaciones se entregaron mediante sobres recogidos en la sede del PSOE, en la calle Ferraz".

EFE/ Víctor Lerena José Luis Ábalos y Adriana Lastra conversan en presencia de la ministra María Jesús Montero

En una de las conversaciones recogidas, por la UCO, entre el exasesor de Ábalos, Koldo García, y la que era su esposa, Patricia Uriz, en 2018, ella le decía "ya tengo el sobre de Ferraz"; mientras que él le respondía "el sobre de Víctor, a mi mesa; y el de Ferraz, a la mesa del ministro", según recoge el informe, que muestra fotografías de esos sobres con el logotipo del PSOE.

La Guardia Civil, además, expone que se ha podido "establecer una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y liquidaciones de gastos registradas en algunos casos". Sin embargo, señala que, "en otros supuestos, no se ha podido confirmar dicha correspondencia, quedando las cantidades entregadas reflejadas únicamente en las conversaciones recuperadas".

Desembolsos para pagar a Jéssica, Andrea, Tatiana y Rosa

Además, la UCO ha detectado "desembolsos" de Ábalos, que ascenderían a 95.437 euros y que "no habría compensado por vía bancaria", entre los que figuran pagos a terceras personas, cuotas a una fundación vinculada a él y 20.799 euros en "gastos personales".

"Los desembolsos detectados en las evidencias, sin descartar la existencia de otros muchos sobre los que no se hubieran comunicado por los medios intervenidos, y que Ábalos no habría compensado por vía bancaria, ascenderían a un total de, al menos 95.437,33 euros", dice. De ese total, la UCO detalla que 6.887,94 euros habrían ido a "Jéssica"; otros 2.953 euros a "Andrea"; 602,15 euros a "Tatiana"; y 3.337,25 euros a "Rosa".