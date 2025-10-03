La seguridad y el acceso a la vivienda, principales preocupaciones de los barceloneses

Las principales preocupaciones de los barceloneses, siguen siendo la percepción de la seguridad y el acceso a la vivienda según la Enquesta de Serveis Municipals 2025 que ha presentado este viernes la primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, junto al director de la Oficina Municipal de Dades, Màrius Boada.

Pisos de Barcelona en alquiler

La encuesta ha contado con la participación de 6.000 barceloneses entre el 10 de febrero y el 7 de mayo y muestra que el 26,5% consideran que la inseguridad es el principal problema (27,7% en 2024, un punto menos); mientras que para el 20,8% lo es el acceso a la vivienda, un dato que "se dispara a máximos históricos", subiendo 8,5 puntos en un año (12,3% en 2024).

CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO

Sobre los datos de vivienda, Bonet ha afirmado que el consistorio defiende "el derecho a quedarse en Barcelona y poder desarrollar el proyecto de vida", y que el gobierno municipal hace todo lo que está a su alcance para garantizar el derecho a una vivienda asequible.

"Estamos aplicando la regulación de los topes del precio de alquiler y somos la primera ciudad en el mundo que decide eliminar todos los pisos turísticos. Estamos cambiando las reglas del juego en materia de vivienda", ha subrayado.

Una agente de la Policía Científica tras un asesinato en el centro de Barcelona

LA GESTIÓN MUNICIPAL, APROBADA

Bonet ha destacado que los barceloneses puntúan la gestión municipal con un 6,4 sobre 10, dos décimas más que en 2024, lo que supone "la valoración más alta desde 2018".

"La encuesta confirma una tendencia claramente positiva y estamos muy satisfechos de sus resultados porque Barcelona está mejorando y la ciudadanía lo está percibiendo", ha sostenido.

Ha señalado que la proporción de ciudadanos que consideran la limpieza como el principal problema de la ciudad se ha reducido a la mitad desde 2023, situándose ahora en un 6,8% y convirtiéndose en la tercera preocupación más importante.

VIVIR EN BARCELONA

Según el estudio, la satisfacción general de vivir en Barcelona ha aumentado ligeramente, alcanzando un 7,5, lo que supone una mejora de una décima con respecto al año anterior. En cuanto a la satisfacción por residir en el barrio, la puntuación se eleva hasta un 7,9.

En cuanto a la imagen de la ciudad, un 30% creen que ha mejorado en el último año (2 puntos más que en 2024) y los críticos bajan 7 puntos en 2 años y se estabilizan en el 47%.

Y la valoración ciudadana a la gestión de los impuestos sitúa que un 46% de los entrevistados considera que el Ayuntamiento lo hace "bien o muy bien", frente a un 28% que no lo aprueba.

Agentes de la Guardia Urbana custodian a un detenido

SERVICIOS, TRANSPORTE Y LENGUA

Los bomberos son el servicio municipal mejor valorado, con una puntuación de 8,3; les siguen las bibliotecas públicas, que obtienen un 8, mientras que el servicio de aparcamiento es el único que no alcanza la nota de aprobado.

Por su parte, el transporte público recibe un notable en metro, autobús y tranvía, siendo este último el que ha experimentado un aumento de 4 décimas, llegando al 7,7.

Finalmente, Boada ha apuntado que el catalán es la lengua habitual del 35% de los entrevistados, el castellano el 57% y ha incidido en que un 10% de los barceloneses habitualmente no habla "ni catalán ni castellano".