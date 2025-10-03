COPE
Un estudio sobre el ayuno intermitente, XXI Premio Ciencias de la Salud de la Fundación Caja Rural (ENTREVISTA)

El investigador de la Universidad de Granada, Johatan Ruiz ha sido galardonado por demostrar los beneficios en los humanos de esta práctica

Jonatan Ruiz, junto al presidente de Caja Rural, Antonio León y miembros del jurado
Jorge de la Chica

Premio Salud Caja Rural

Jorge de la Chica

Granada - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

