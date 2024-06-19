El número anónimo al que debes llamar si ves actuar a un pirómano en Galicia

Según datos oficiales, en lo que llevamos de 2024 se han registrado en Galicia un total de 184 incendios, gran parte de ellos intencionados. Por eso es fundamental el trabajo de los miembros de una unidad desconocida pero muy necesaria para evitar la actividad de los incendiarios.

La Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) se encarga en Galicia de hallar las causas de los fuegos que año tras año asolan nuestra comunidad. En las provincias de A Coruña y Lugo, la UIFO es capaz de dilucidar el 90 por ciento del origen de los fuegos; esa cifra baja considerablemente en las provincias de Pontevedra y Ourense, donde se producen muchos más incendios, la mayoría provocados por la acción humana.

Es por esto que es fundamental saber cómo actuar y qué hacer si vemos uno de estos incendiarios o si hallamos restos que hagan sospechar que ese fuego haya sido provocado, como por ejemplo, la presencia de cerillas, alcohol acelerante o explosivos.

¿A quién llamar si veo a una persona prender fuego en el monte?

Antes de llamar por teléfono, Aurelio Mosteiro, uno de los coordinadores de la UIFO, explica en COPE que "es muy importante evitar manipular, mover o tocar cualquier elemento que haya sido utilizado para provocar un incendio", ya que eso podría influir negativamente en la investigación.

EFE Un grupo de bomberos trabajan para extinguir un incendio forestal en As Neves, Pontevedra

Si el fuego todavía está activo, deberemos llamar al 112 o bien al 085, que es el número específico reservado para informar sobre incendios. Además, existe un número gratuito y totalmente anónimo al que podemos llamar para preservar nuestra identidad: el 900 815 080. A él tienen acceso las autoridades policiales y también los agentes ambientales de la Xunta, que usarán esa información en la investigación.

Pasos que sigue la investigación de un incendio

El primer paso es localizar el punto en el que se originó el fuego y allí recoger pruebas materiales que puedan servir para descubrir el origen de las llamas. Tras esa inspección ocular, se comprueban posibles elementos cercanos, como el tendido eléctrico, que haya podido desencadenar el fuego.

EFE Labores de extinción en el incendio de A Cañiza

En el caso de que se sospeche que haya sido intencionado, se recaba información sobre posibles conflictos vecinales, intereses relacionados con aprovechamientos forestales o actividades cinegéticas, actividad ganadera o incluso posibles problemas psiquiátricos.

En el caso de que se hallen pruebas suficientes, esa persona o personas pasarían a disposición judicial. En estos primeros meses de 2024, solo 8 personas están siendo investigadas judicialmente por incendios presuntamente provocados.

¿Y cuál es el perfil de los incendiarios?

Aurelio cree que no se puede establecer un perfil concreto de incendiario porque la casuística es muy variada y es multicausal. Por eso es importante "filtrar bien cada caso e investigar posibles conflictos que hayan llevado a alguien a provocar un incendio".