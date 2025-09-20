La diócesis de Tui-Vigo se marca como reto acercarse a los más jóvenes en la era digital

La diócesis de Tui-Vigo cuenta desde el pasado 15 de septiembre con un nuevo responsable de medios: el sacerdote don Alberto Montes Rajoy. Su nombramiento marca el relevo de don Alberto Cuevas, tras cuatro décadas de servicio, con un objetivo claro: conectar con los más jóvenes y hacerles partícipes del mensaje de Cristo en la era digital.

Colaborador habitual de programas como El Espejo de la Iglesia de Tui-Vigo, el presbítero expresó sentirse "ilusionado con la responsabilidad" que le ha encomendado el obispo. Desde la iglesia de Santiago de Vigo agradeció el legado de su predecesor, a quien calificó de "muy buen maestro", y confió en seguir colaborando con él. Su misión fundamental es "transmitir a la calle, a la sociedad la riqueza, la fortaleza y la belleza de las actividades que realiza la diócesis, anunciando el evangelio".

la iglesia en el mundo digital, un reto a la vista

El nuevo delegado de medios afronta como reto principal la necesidad de acercar el mensaje de la Iglesia a la juventud, habituada a moverse en redes sociales, y plantea una estrategia con varias claves. En primer lugar, considera esencial conocer en profundidad los canales digitales para lograr una comunicación eficaz, clara y atractiva. En segundo lugar, apuesta por involucrar a los propios jóvenes, para que sean ellos quienes animen a otros a acercarse al mensaje cristiano, siguiendo el ejemplo de experiencias recientes en la Iglesia. Finalmente, insiste en la creatividad como herramienta fundamental para anunciar la fe en formatos y lenguajes adecuados a las nuevas plataformas.

Junto a este enfoque juvenil, don Alberto Montes Rajoy se ha propuesto también formar nuevos altavoces dentro de la diócesis, tanto en parroquias como en instituciones, ofreciendo herramientas y formación a quienes deseen implicarse en la comunicación.

Mirando al futuro, el sacerdote subraya la importancia de los próximos acontecimientos diocesanos, entre ellos la celebración de los 800 años de la dedicación de la catedral de Tui, programada para el 1 de diciembre, un evento destacado que requerirá una cuidadosa preparación.