Paco González, director de Tiempo de Juego, explica la 'mala sospecha' que ve en el Real Madrid: "Intentan medir cómo es el entrenador"

El Real Madrid mantuvo el liderato de Primera División con su quinta victoria en cinco partidos de Liga, gracias a los goles de Militao y Mbappé que derrotaron al Espanyol en el Santiago Bernabéu y que ayuda a que los blancos sigan con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona.

Los de Xabi Alonso ganaron con dos golazos espectaculares. El primero lo marcó Militao con un gran disparo lejano que entró cerca de la escuadra derecha de Dmitrovic. El portero del Espanyol llegó a tocar la pelota pero no pudo hacer nada ante el fuerte golpeo del central brasileño. El 2-0 lo hizo Kylian Mbappé, con otro tiro en la frontal del área y que, esta vez, fue pegado al palo derecho.

Cordon Press Militao celebra su gol, en el Real Madrid - Espanyol

En la rueda de prensa posterior, el entrenador de Real Madrid Xabi Alonso habló en rueda de prensa de los cambios de Vinicius y Mastantuono, dos futbolistas que fueron tituares y que fueron sustituidos antes de finalizar el encuentro: "A Vini hoy le ha faltado el gol. En el momento que mejor estaba podía haber esperado un poquito para cambiarle más tarde, Franco también quería seguir jugando, pero creía que meter gente por fuera de refresco era lo bueno. El partido era de coger el control y necesitábamos gente de refresco. Franco también se ha marchado un poco enfadado, pero al final a todos les sucede. Estoy contento con el partido de Vini y de Franco, necesitas gente de refresco y el calendario es muy exigente. Seguimos"

captura de pantalla Vinicius se marcha enfadado por el cambio

paco gonzález y la actitud de los jugadores

Paco González habló en El Tertulión de los Domingos sobre las palabras de Xabi Alonso con los enfados de Vinicius y Mastantuono: "Cuando hay un cambio de entrenador después de un año malo, los jugadores están muy por la labor de agradar al nuevo, pero pasado un poquito, tú tomas decisiones y a unos les gustan, a otros no les gustan. Entonces, entre que Rodrigo dice, 'Solo quiero jugar por la izquierda', Valverde dice 'No quiero jugar de lateral derecho', que lo dicen en privado o en público o en ambos casos.... Vinicius pone mala cara, ayer al parecer también Mastantuono, según dijo Xavi Alonso. Entonces es como es una sospecha, como que el jugador ahora mismo ya empieza a intentar medir cómo es el entrenador. No digo que sea un pulso porque ahora mismo lo perderían y me parece un juego peligrosillo. No sé si tiene que ver con los egos, porque a mí todos estos años me decían, "No, no, estar Madrid es sano, ya no hay los bichos que había, se referían a Cristiano y a Ramos, que eran de una personalidad más arrolladora. Los que eran jovencitos hace 4 años, ahora son más maduritos y ya tienen más bien colmillo"