El Olympique de Marsella amenazó con acciones legales si el partido contra el PSG no se jugaba este lunes

Este domingo estaba previsto que se hubiera jugado el clásico francés entre el Olympique de Marsella y el PSG, sin embargo, las intensas lluvias que cayeron sobre la ciudad marsella obligaron a aplazar el choque.

La Liga francesa quería posponer este partido al martes para evitar coincidir con la ceremonia del Balón de Oro, pero el Marsella se negó y se ciñó a acatar el reglamento.

El artículo 548 del reglamento de competición de la LFP establece: "Cuando, debido al mal tiempo, el partido no pueda comenzar, se aplace o se interrumpa definitivamente, se reanudará desde el minuto de su interrupción, al día siguiente (salvo en condiciones extremas), a la hora que determinen los servicios de la LFP".

El PSG quería a toda costa evitar jugar el lunes por la noche debido a la ceremonia del Balón de Oro, que podría coronar a Ousmane Dembélé, y donde también hay varios jugadores parisinos nominados, y desde la Liga francesa querían evitar que coincidieran el encuentro con la Gala, pero el reglamento favorecía al Olympique de Marsella, que quería hoy lunes.

Según la LFP, el Marsella incluso amenazó con iniciar acciones legales si se elegía otra fecha para el partido.

La directiva marsella fue, según aparece en medios como L'Equipe, muy clara al respecto en las conversaciones con la Liga. Además, tenía todas las posibilidades de ganar el caso, ya que el reglamento le favorece plenamente.

Ante esta situación, la LFP no insistió, pero recalcó que quería evitar la situación actual, con dos importantes eventos del fútbol francés celebrándose simultáneamente.

De haberse producido lo contrario, el Marsella habría podido presentar un recurso ante el Comité de Competiciones de la LFP o la CNOSF.