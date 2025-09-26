Detenida en Pontevedra una empleada del hogar por robar joyas y objetos valorados en más de 300.000 euros

La Policía Nacional de Pontevedra ha detenido a una empleada del hogar acusada de sustraer joyas y diversos objetos por valor de más de 300.000 euros en el domicilio donde trabajaba. La investigación determinó que la detenida aprovechó el acceso a las habitaciones para robar pulseras, medallas, anillos, monedas y colgantes de oro, así como otros artículos de alto valor, incluyendo bolsos de lujo y piezas con gran carga sentimental, ya que algunas eran joyas antiguas y heredadas.

La mujer posteriormente vendía las joyas en establecimientos de compra de oro en Pontevedra y Valladolid, llegando a contabilizarse hasta 19 piezas vendidas en estos comercios, donde se hacía pasar por su legítima propietaria. El caso se destapó tras la denuncia del hijo de la dueña de la vivienda, lo que permitió a los agentes iniciar la investigación y proceder a la identificación y localización de la sospechosa.

Durante el registro en su domicilio, la Policía Nacional consiguió recuperar numerosas joyas y objetos que fueron devueltos a sus legítimos dueños, entre ellos una persona de avanzada edad y enferma, especialmente vulnerable.

Entre los efectos recuperados también destacan dos libros, uno de ellos un facsímil, adquiridos hace años por casi 4.000 euros cada uno y cuyo valor actual se habría duplicado, lo que resalta no solo el valor económico, sino también el sentimental de gran parte del botín incautado.