El Concello de Marín ofrece wifi gratis en la Finca de Briz, el parque Eguren y la Alameda

El Concello de Marín ha habilitado una conexión wifi abierta y gratuita que permite conectarse a internet en la Alameda, el parque Eguren y la finca de Briz.

Según ha explicado el concejal de Novas Tecnoloxías, Hugo González, para conectarse no es necesario descargar ningún tipo de aplicación, únicamente aceptar os términos de uso de la red.

La instalación, impulsada por parte de la Unión Europea a través de la iniciativa WIFI4EU, corrió a cargo de la empresa Movistar y debe ofrecer una velocidad mínima de descarga de 30 Mbps.

NECESIDADES ESPECIALES POR EL CORONAVIRUS

La implantación de esta red WiFi busca impulsar la conectividad fuera del hogar, “especialmente nunha época que debido á crise da covid19, as ferramentas dixitais, como as cartas a través de códigos QR, son completamente indispensables para manter as medidas de hixiene, necesitando deste tipo de redes públicas para a súa consulta”, ha señalado el edil popular de Marín.