Porriño y Guardés afrontan una nueva edición de la Liga Guerreras

La temporada en el balonmano femenino nacional se pone en marcha este fin de semana con el estreno de la Liga Guerreras Iberdrola, en la que un año más contamos con dos equipos de la provincia, el Conservas Orbe Zendal BM Porriño y el Mecalia Atlético Guardés. El conjunto louriñés se estrena este sábado a las 7 en tierras vascas visitando al actual campeón, el Bera Bera donostiarra. Dos horas más tarde, a las 9 de la noche (8 hora insular), las de A Guarda debutan en Lanzarote en la pista del Zonzamas, recién ascendido a la máxima categoría.

Empezando por Porriño, Isma Martínez sigue al frente de un equipo que fue cuarto el curso pasado en la Liga regular y cayó en cuartos del playoff ante Elche. Las porriñesas pagaron el desgaste de competir en Europa y llegar a la final de la EHF European Cup, que perdieron por un gol ante el Valur islandés. En Copa de la Reina, fueron eliminadas en semifinales por el campeón Bera Bera. Este curso no jugarán en Europa, pese a tener la opción de solicitar una invitación, algo que el club ha declinado. La plantilla ha tenido hasta 8 caras nuevas destacando el retorno de Carmen Prelchi a los que se suman Zsembery, la portera Rodrígues, Manterola, Rial, la viguesa Adriana Mallo, Santos y Figueira. Se unen a las jugadores que continuan como la internacional con España, Paulina Buforn o la meta Palomino; además de Santomé, Laguna, Zhukova, Bono, Campo y Aroa Fernández. Dejan el equipo: Casasola, Barros, Valles, Ayelén, Moreno, Sanmartín y Bengoetxea.

Por su parte, el Atlético Guardés tendrá al mando un curso más a la entrenadora lusa Ana Seabra y busca repetir la Liga regular de la temporada pasada en la que remataron primeras con apenas una derrota en las primeras 22 jornadas del campeonato. En los playoffs, Elche las eliminó en semifinales por apenas un gol y en Copa cayeron en cuartos por sorpresa ante Beti-Onak. Tras un año sin hacerlo, las de A Sangriña vuelven a competir en Europa, entrando en la tercera ronda de la EHF European Cup (aunque tenían derecho a participar en la European League. Hasta octubre no conocerá a su rival entre los 32 participantes de esa fase. En cuanto al equipo, han sido siete las incorporaciones realizadas: Portillo, Nieuwenweg, Téllez, Gil, Serrano y las porteras Mínguez y Balzinc. Se han ido Miriam y África Sempere, Carrera hace una pausa por su maternidad, Amores, Itziar Martínez y Pauli Fernández. Una decena de jugadoras continuan: Cifuentes, Cacheda, la capitana Sancha, Ramos, Castro, Carrera, Palomo, Mendoza, Elena Martínez y Hauptman.

Además de sus rivales en esta primera jornada, otros diez equipos serán rivales de las nuestras en el torneo liguero: Granollers, Rocasa Gran Canaria, Elda, Morvedre, Elche, Sporting La Rioja, Málaga, Beti-Onak, Aula Valladolid y el otro ascendido, el San José Obrero canario. Los derbis provinciales llegarán en la jornada 9, el primer fin de semana de noviembre, con Porriño como local y en la 22, en A Guarda, el 14 de marzo.