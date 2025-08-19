El Celta Femxa Zorka cierra su plantilla y su calendario de pretemporada

La temporada 25-26 del Celta Femxa Zorka va tomando forma, con el claro objetivo en el club de volver a la LF Endesa tras perder la categoría el curso pasado. La competición oficial en la LF Challenge comenzará el último fin de semana de septiembre y lo hará en el pabellón de Navia, uno de los puntos fuertes de este Celta, con un duelo ante Baloncesto Sevilla. 30 jornadas por delante hasta finales de abril (con la última fecha para las viguesas en cancha de Unicaja Mijas) para que las de Cristina Cantero intenten conseguir el reto del retorno a la máxima categoría.

La pretemporada de las celtiñas está a punto de comenzar con un mes de trabajo por delante para preparar el debut oficial. El club ha anunciado ya su calendario de amistosos comenzando por un duelo el sábado 6 de septiembre en Boiro ante el Baxi Ferrol, uno de los dos representantes gallegos en la LF Endesa. Una semana más tarde, en un escenario por confirmar, se medirán al Esgueira, un conjunto luso de la zona de Aveiro. Para el día 16 toca rendir visita en la capital del país vecino, Lisboa, a un histórico del deporte europeo como el Benfica y al día siguiente enfrente estará el otro grande lisboeta, el Sporting de Portugal. Y la preparación se cerrará los días 19 y 20 de septiembre con la disputa de la Copa Galicia, todavía sin sede ni formato, en la que el ya mencionado Baxi Ferrol y el Durán Maquinaria Ensino, ambos de la máxima categoría, serán los grandes rivales olívicos.

THOMAS, DUODÉCIMA PIEZA DEL PLANTEL

Para iniciar la pretemporada, lo primero era rematar con la configuración del equipo que va a dirigir Cristina Cantero. La dirección deportiva con Carlos Colinas a la cabeza cierra (en principio) el roster con la llegada de la escolta estadounidense de 26 años y 1,75 metros Jiselle Thomas, que llega a Vigo desde la Liga de Islandia. Tiene pasaporte francés con lo que no ocupa plaza extracomunitaria (solo se permite una en Challenge) y pasado en Irlanda. Es la jugadora número 11 de un Celta que se guarda una ficha libre para usar si es necesario.

La capitana y canterana Sara Vidal fue la primera pieza del puzzle celeste en confirmarse y a ello se suman desde la base Uxía Rodríguez, Paula Salinas y Naiara Martínez con la júnior Isabel Cabello también en dinámica del primer equipo. Recordemos que el segundo equipo de la entidad consiguió en la pista el ascenso a la LF2 pero tuvo que renunciar a su plaza en esa categoría por cuestiones económicas. Además se han realizado siete fichajes contando con el de Thomas: las bases Carlota Menéndez y Deva Bermejo, las aleros Andrea Boquete y Martina Vizmanos y las pívots Diana Cabrera y Jessica Kelliher, que ocupa la plaza de extracomunitaria al ser estadounidense. La entidad buscó jugadoras con experiencia en el baloncesto nacional y en la categoría, y en el caso de las debutantes en España como Thomas o Kelliher, que ya tuvieran experiencia previa en ligas europeas.