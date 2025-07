El dueño de un bar de Pontevedra, de piedra por lo que hace un cliente en la terraza y que le obliga a hacer esto: "El colmo"

Los bares se frecuentan asiduamente por los españoles. Precisamente por este motivo se producen escenas dispares. Escenas de todo tipo. Ya te anticipo que hay ciertas situaciones que no son muy agradables. Te quiero hablar de una de ellas. Sucedía en un bar en Pontevedra. El establecimiento se encuentra en una de las zonas más frecuentadas de la ciudad.

Allí, se encuentra un bar que lleva más de 3 décadas en activo. El dueño de dicho establecimiento, en declaraciones a diversos medios de comunicación, se vio obligado a tomar medidas colgando un cartel del bar.

En él, se pueden leer una serie de normas escritas a mano ante determinadas actitudes incívicas que ha presenciado por parte de los clientes. Jesús, que así se llama el dueño, explicaba en una entrevista en La Voz de Galicia que el colmo fue cuando vio "a una persona echarse agua para limpiarse los pies en la terraza".

Jesús, en ese letrero, también se dirige a personas que van con prisa. "Si tiene prisa, este no es su local", "esperar el turno para sentarse" o "esperar que se recoja y se limpie la mesa", son algunos de esos mensajes que recogía. Pidiendo paciencia y huir de las prisas.

Parecen normas bastante sensatas para tratarse de un bar, aunque el dueño se ha visto obligado a recordarlo a través de un letrero porque, según cuenta, le han llegado "a sacar una empanada que se traían comprada y ponerla encima de la mesa, cuando yo aquí sirvo empanadas".

También ha manifestado su molestia al presenciar muchas veces a clientes sacando su "botella de agua de la mochila y que te digan que no beben nada. Si me piden un vaso de agua se lo pongo sin problema, pero sacar la botella, no". Por último, el dueño del bar también aclaraba que con ese decálogo también pretende aclarar algunas dudas comunes de los turistas con los platos más populares. Como, por ejemplo, "que la tortilla no es de Betanzos, es de Pontevedra" o "que el pulpo á feira no lleva patatas".

Hace un tiempo, se hizo viral también otra historia particular. En este caso, sucedía en Marbella. Allí, también se colgaba un cartel.

"Llevamos un año buscando camareros, ayudantes de cocina y parrilleros. Pagamos por encima del convenio. Y no aparece nadie. Sin embargo, tenemos a más de tres millones de parados cobrando el subsidio (10.000 en Marbella y 5.000 en Estepona)". Además, añadía que "203.000 personas cobrando el ingreso mínimo vital. Vergüenza nacional".

El tuit en cuestión ya sumaba más de 800 compartidos y 4.800 'likes'. De hecho, también ha generado comentarios de todo tipo a través de redes sociales. "Esto se acabaría si hubieran políticos con la valentía necesaria", "mejor que lo anuncien", "así se entiende mejor" son algunos de los mensajes que comentaban este post o "como para ir a dejar el currículum", ironiza otro tuitero.