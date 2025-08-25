Manolo Lama alaba que el VAR no interviniera en las dos acciones polémicas del Oviedo - Real Madrid: "El año pasado..."

En el Carlos Tartiere, el conjunto blanco se impuso con claridad por 0-3, en un encuentro en el que dominó especialmente durante la primera mitad. Kylian Mbappé fue la gran figura del partido con dos goles , mientras que Vinícius Jr. firmó un tanto y repartió una asistencia , consolidando la conexión ofensiva entre ambas estrellas.

el real madrid gana a un buen oviedo

A pesar del resultado abultado, el Oviedo tuvo momentos de peligro. Con el marcador 0-1, el equipo asturiano pudo empatar tras un disparo al palo de Sibo, pero esa oportunidad se esfumó y ya no volvió a inquietar a los blancos. El Real Madrid mostró solidez y pegada, y se consolida en la parte alta de la clasificación, mientras que el Oviedo sigue sin sumar puntos en su regreso a la máxima categoría.

900/Cordon Press Once del Real Madrid vs Real Oviedo

En el partido hubo dos acciones polémicas que no pasaron desapercibidas. La primera llegó en el inicio de la jugada que acabó en el primer gol del conjunto blanco, cuando Tchouaméni metió la pierna para recuperar un balón. La afición del Oviedo reclamó falta, al considerar que hubo contacto. La segunda acción controvertida se produjo en el área del Real Madrid, cuando Huijsen empujó a Rondón. Jugadores y público pidieron penalti, pero el árbitro no señaló nada y el VAR no intervino.

la opinión de Manolo lama y rubén cañizares

En Tiempo de Juego, Rubén Cañizares y Manolo Lama analizaron ambas jugadas. Cañizares reconoció que la falta de Tchouaméni era interpretable: "El hecho de que toque balón le puede eximir de la falta, pero al levantar luego un poco la pierna y haber contacto, perfectamente se podría pitar. Si uno se coge un buen abogado, puede defender cualquiera de las dos posturas".

EFE Aurélien Tchouaméni, con Dendoncker, durante el Oviedo-Real Madrid

Por su parte, Manolo Lama valoró positivamente que el VAR no interviniera: "Lo mejor es que no entra el VAR. El año pasado habría entrado en las dos acciones."