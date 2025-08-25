Paco González señala el jugador del Barcelona del que dudan los culés: "Le miran con recelo"

El FC Barcelona, tras un gran esfuerzo, consiguió los tres puntos ante el Levante en el Ciudad de Valencia. No fue un partido cómodo para las azulgranas desde el principio ya que los granotas se fueron 2-0 al descanso con los goles de Iván Romero y Morales. Sin embargo, el conjunto de la Ciudad Condal mostró esa versión de campeón de la temporada pasada y remontó los tantos valencianos gracias a Pedri, Ferrán Torres y un gol en propia meta de Elgezabal en el tiempo de descuento de la segunda mitad (2-3).

El cambio de actitud del Barcelona en la segunda mitad vino por la intervención de varios jugadores. Lamine Yamal volvió a acapar gran parte de las miradas con esas jugadas que hace por la banda. Por otro lado, Pedri y Ferrán fueron importantes en los dos primeros goles del equipo de Hansi Flick.

Hay que destacar también el papel de la defensa del Barça en el partido. Joan García hizo lo que pudo a pesar de encajar los dos goles granotas y Pau Cubarsí y Araújo tiraron bien la línea del fuera de juego para dejar en posición ilegal a cualquier jugador del Levante.

En 'El tertulión de los Domingos', Juanma Castaño habló sobre la victoria del Barcelona en el Ciudad de Valencia y a la hora de hablar sobre los jugadores más destacados, Paco González habló sobre la figura de Ronald Araújo. "Tengo la sensación de que a Araújo lo miran de otra manera, como con recelo. Es como si pensaran que con él esto no va a ser tan firme como con Íñigo Martínez. No le vi especialmente mal ante el Levante," explicó Paco.

