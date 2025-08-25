Va a pasar unos días a La Manga para visitar a su familia y un problema en la cocina del hotel cambia radicalmente sus planes

Imagina poder irte por fin de vacaciones y que no las puedas disfrutar porque, por culpa de una comida en mal estado, te toca estar de la cama al baño y del baño a la cama. Esto es lo que les ha pasado al centenar de afectados por un brote de salmonelosis en un hotel en La Manga (Murcia).

El sábado a la hora de comer hubo un plato, todavía no se sabe cuál, que originó la intoxicación alimentaria. Algunos sospechan que eran unos canelones y otros sospechan que era un pescado, pero, como te digo, de momento siguen investigando. Siempre que pensamos en la salmonela, el primer alimento que se nos viene a la cabeza es el huevo, pero este no es el único que nos puede infectar.

El elevado número de afectados (alrededor de un centenar) movilizó cinco unidades del servicio de emergencias 061 para la atención in situ. De todos ellos, 20 pacientes fueron trasladados al servicio de Urgencias del Hospital Santa Lucía para su valoración y prácticamente todos han recibido ya el alta médica. No obstante, Pilar García De la Granja ha querido interesarse por la situación de los afectados y ha charlado en 'Mediodía COPE' con Rocío, pareja de uno de los afectados.

PRINCIPALES SÍNTOMAS DE LA SALMONELOSIS

El sábado a la hora de comer se infectaron y esa misma tarde comenzaron los síntomas: diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos, fiebre. La duración de este malestar suele durar una semana y, aunque no sea grave en la mayoría de los casos, hay ciertos perfiles en los que el riesgo aumenta.

En este caso, para poder tratar a todos los afectados, el hotel se transformó en un hospital de campaña. El salón de actos ha pasado a estar dominado por goteros y las hamacas que deberían haber servido para que los clientes disfrutaran de la piscina han terminado convertidas en camillas improvisadas.

UN VIAJE familiar totalmente TIRADO POR TIERRA

Rocío es de Sevilla y, aunque ella no se ha infectado, sí que lo ha hecho su pareja. Como te puedes imaginar, su plan inicial de viajar hasta La Manga para ver a la familia y disfrutar unos días con ellos se ha truncado por culpa de este brote de salmonelosis: "Nuestros días de playa han sido de la cama al váter y del váter a la cama. Yo por suerte no estoy afectada, pero mi pareja está que no responde y no asimila ninguna alimentación, ha comenzado diciendo la entrevistada.

Por ahora se desconocen las causas aunque, según fuentes de la consejería de Salud, miembros del Servicio de Epidemiología e inspectores de Seguridad Alimentaria desplazados al hotel están trabajando en la recogida de muestras de los alimentos servidos y en la toma de coprocultivos de los manipuladores de alimentos para identificar el origen exacto del brote.

Así lo ha confirmado también en 'Mediodía COPE' Rocío: "Todavía no sabemos nada de cómo se ha originado el brote. He hablado con el director del hotel, pero siguen sin decirnos nada de nada", ha continuado. Obviamente, con todo esto ha hecho que su viaje no haya sido nada fácil, pero tampoco el del resto de afectados. "Había muchas personas que no podían ni mantenerse de pie".