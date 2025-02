La afición y Iago Aspas se hartan de los horarios

La afición del Celta está cansada. Los horarios impuestos por LaLiga en lo que va de temporada están perjudicando gravemente al equipo y, por encima de todo, a sus aficionados, que ven como se les multiplican los problemas para poder acceder a Balaidos a ver a su equipo.

El Celta es el club de toda la Primera división que más partidos ha disputado (y disputará) en los horarios de los viernes, los lunes y las dos de la tarde, los más odiados por las aficiones. Acumula un total de catorce partidos en esas franjas, de los veinticinco que se han disputado hasta el momento. Además, las tres próximas jornadas también la disputará en sábado a las dos.

COPE se ha puesto en contacto con varios aficionados celestes para conocer sus sensaciones sobre lo que está sucediendo esta campaña. Miki Rodríguez es tajante al afirmar que "poco se piratea el fútbol para el trato que se da desde LaLiga a sus aficionados", y va allá al asegurar que "el Celta es cómplice por aceptar estas normas, como el resto de clubs".

Tomás Rodríguez, abonado de Río, cree que "es una tomadura de pelo al Celta" y que no entiende por qué el club "no hace lo suficiente para protestar ante las instancias que correspondan". Y Jesús Sánchez, uno de los socios históricos de Balaidos, considera que " es más que lamentable" el tema de los horarios, e invita a la afición a "hacer algo todos juntos para que esto no siga ocurriendo".

IAGO ASPAS, HARTO

La afición no es la única que está cansada de esta situación. En la plantilla, el sentir de todos lo manifestó Iago Aspas. El capitán, harto de los horarios a los que juega el Celta por imposición de LaLiga, manifestó esta mañana su malestar tras conocerse que ante el Valladolid se mantendrá un horario ya desgraciadamente habitual.

"Esto empieza a ser una coña", aseveró Aspas en sus redes sociales. El hartazgo de los horarios es mayúsculo en Vigo.