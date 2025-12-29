La reflexión de Heri Frade sobre el partido de leyendas y la gestión del Real Oviedo: "A nadie se le puede olvidar que este club sobrevivió gracias a su afición"

El oviedismo vivió una jornada de reencuentro con su historia y sus valores en el partido de Leyendas del Real Oviedo. La cita ha servido para que la afición volviera a aplaudir a figuras que "vistieron con orgullo y con gallardía la camiseta", como subrayó Heri Frade, presentador de Tiempo de Juego, en su sección El Cofrade en Deportes COPE Asturias.

Un baño de nostalgia y oviedismo

La iniciativa, organizada por la propia afición, ha permitido ver de nuevo sobre el césped a jugadores de diferentes épocas que han marcado la "centenaria y agitada historia del Real Oviedo". Para Heri Frade, la presentación de exfutbolistas como Killy, Luismi o Jandro fue especialmente emotiva, al considerar que forman parte de la etapa más injustamente tratada del club, la del equipo que compitió en 2003 tras el descenso administrativo.

El desfile de leyendas como Dely Valdés, Pompei, Jerkan o Esteban ha provocado una mezcla de alegría y nostalgia en el oviedismo. Uno de los momentos más especiales de la jornada ha sido la ovación cerrada que recibió Iván Ania cuando el humorista Joaquín Pajarón le señaló el banquillo del Tartiere.

Me haría mucha ilusión, y esto es una cosa personal, que algún día tú fueras el entrenador de este equipo y ocuparas ese banquillo" Joaquin Pajarón Humorista y entrevistador en el partido de las Leyendas del Real Oviedo

Críticas a la política de fichajes

El ambiente festivo también ha dado pie a la reflexión sobre el presente del club en Primera División. El evento ha funcionado como un recordatorio de que "hubo un tiempo que este club sobrevivió gracias a su afición, y eso no se le puede olvidar a nadie". En este sentido, las palabras del exfutbolista Ramón Hicks, resonaron con fuerza tras el encuentro.

Hicks ha subrayado la necesidad de "mirar mucho por la cantera, por la gente de la ciudad, porque ellos iban a sudar la camiseta como nadie". Unas declaraciones que contrastan con la actual política de fichajes del Grupo Pachuca, muy criticada por la afición. Se cuestiona que, para reforzar al equipo, se acuda a "sitios tan random", según Heri Frade, en lugar de buscar talento en categorías como la Primera Federación o la Segunda División española.

No somos tan ilusos como para pensar que no sufriríamos en Primera División, pero entre eso y meter ocho goles en una vuelta..." Heri Frade Presentador de Tiempo de Juego

La gestión deportiva en la máxima categoría está dejando "un suspenso" para el Grupo Pachuca. Los nombres de Nico Fonseca o Thiago Borbas generan escepticismo y parecen "más de lo mismo". La crítica de Heri apunta a que los "enroques" entre los clubes del grupo (León, Oviedo, Tuzos), que funcionaron en Segunda, pero que ahora mismo "es evidente que no da" en Primera División.