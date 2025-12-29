La ‘gran epidemia de gripe’ y la Navidad hunden las reservas de sangre en la Región de Murcia

El Centro Regional de Hemodonación ha lanzado un llamamiento urgente a la población debido a la crítica situación de las reservas de sangre en la Región de Murcia. La combinación de las fiestas navideñas, una alta demanda por parte de los hospitales y la ‘gran epidemia de gripe’ ha provocado un descenso drástico en las donaciones.

Actualmente, hay cuatro grupos sanguíneos en alerta roja: 0 negativo, A negativo, B negativo y AB negativo, mientras que el 0 positivo y el A positivo se encuentran en nivel amarillo.

El reto del relevo generacional

Uno de los principales desafíos para 2026 es rejuvenecer el banco de donantes. Según ha explicado Toñi Gómez, del Centro de Hemodonación, es muy difícil arrancar ese compromiso de generosidad en la gente joven. "Más del 80 por 100 de los donantes que tenemos son mayores de 35 años", ha señalado, mientras que los donantes jóvenes no llegan al 20%.

Este es el motivo por el que la captación de este sector de la población es una prioridad, ya que la sangre no se puede fabricar y depende exclusivamente de donaciones altruistas y voluntarias.

Hay como un poco de crisis de valores en la gente joven" Toñi Gómez Centro de Hemodonación

Salvar vidas en 15 minutos

El proceso de donación es rápido y sencillo, y los beneficios son enormes. "Con apenas 15 minutos de nuestro tiempo vamos a poder, literalmente, salvarle la vida a 3 personas", ha destacado Gómez. Además, el donante recibe un reconocimiento médico previo y los resultados de la analítica completa en su domicilio, lo que supone una garantía sobre su estado de salud.

Gómez insiste en la satisfacción personal que produce el gesto: "El donante lo que se queda es con esa tranquilidad y esa satisfacción de saber que con esos 15 minutitos de su tiempo, pues hay personas que van a seguir viviendo".

Con apenas 15 minutos de nuestro tiempo vamos a poder, literalmente, salvarle la vida a 3 personas" Toñi Gómez Centro de hemodonación

Puntos de donación y requisitos

Para facilitar la donación, el Centro de Hemodonación mantiene activos múltiples puntos. Además de la sede en Murcia, junto al Hospital Reina Sofía, hay unidades móviles que recorrerán Blanca, Mazarrón y Los Belones hoy, y el puerto de Mazarrón, Jumilla y El Ranero mañana.

También se han programado jornadas especiales como la del 2 de enero en el Ayuntamiento de Murcia y la del 3 de enero en La Flota, esta última con ludoteca para los niños. Sobre los requisitos, se ha recordado que tras pasar una gripe con fiebre, es necesario esperar 15 días para donar, y 5 días si ha sido un resfriado común sin fiebre.