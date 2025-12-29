UNIPES explica su comunicado contra la gestión del Sporting, en Deportes COPE Asturias: "Nos negamos a normalizar la mediocridad”

A pesar de que el Sporting de Gijón se encuentra en un buen momento deportivo, empatado con los puestos de playoff y a cuatro puntos del ascenso directo, la Unión de Peñas Sportinguistas (UNIPES) ha sorprendido con un comunicado crítico con la gestión del club.

La agrupación de peñas exige al Grupo Orlegi una mayor ambición y una apuesta decidida en el mercado de invierno para reforzar la plantilla y poder aspirar al ascenso.

Una crítica meditada y no resultadista

El presidente de Unipes, Gustavo Alonso, ha explicado en Deportes COPE Asturias que la decisión de publicar el comunicado no es “fruto de un acto impulsivo ni por inmediatez”, sino de una “reflexión larga y profunda”. Alonso ha señalado que se eligió este momento de resultados positivos para demostrar que su análisis va más allá del corto plazo. “Creemos que el club no va por donde nos gustaría a todos, ni deportiva ni socialmente”, ha sentenciado.

La plantilla, insuficiente para el ascenso

Desde UNIPES consideran que, aunque nada es imposible en el fútbol, con la plantilla actual será muy complicado lograr el objetivo. “Partiendo de lo imprevisible que es el fútbol, con lo corta que es la plantilla va a ser muy difícil”, ha afirmado Gustavo Alonso. El presidente de las peñas ha recordado que el propio entrenador, Borja Jiménez, ya deslizó la necesidad de fichar “en todas las líneas”.

Con lo que hay ahora mismo es muy difícil que llegue para ascender" Gustavo Alonso Presidente de UNIPES

El presidente de UNIPES expuso en COPE Asturias que la competición es “muy larga” y con los cinco cambios consolidados, el fondo de armario se vuelve crucial. Por ello, desde la agrupación de peñas insisten en que “o se refuerza o va a ser muy difícil alcanzar el objetivo”. Según Alonso, es imperativo que el Sporting aumente la calidad de su banquillo para afrontar con garantías la segunda vuelta del campeonato.

Contra la “vulgaridad y la mediocridad”

La principal reivindicación de UNIPES es que el club no debe conformarse con su situación actual. “Nos resignamos a normalizar el estar instalados en la vulgaridad y en la mediocridad”, ha declarado Alonso. Aclara que no tienen “delitos de grandeza” ni piensan en épocas pasadas, pero consideran que la historia y la masa social del club exigen aspirar a más que a navegar por la zona media de la tabla en Segunda División.

Nos resignamos a normalizar el estar instalados en la vulgaridad y en la mediocridad" Gustavo Alonso Presidente de UNIPES

Finalmente, el presidente de Unipes ha asegurado que el club acepta la crítica de forma constructiva y ha aprovechado para desmentir rumores sobre supuestas ventajas en el reparto de entradas para los desplazamientos. “Es falso lo que se dice, no disponemos de ningún tipo de ventaja adicional ni de entrada ni de nada”, ha concluido.