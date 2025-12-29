José María Muñoz defiende su gestión económica y descarta dimitir

El administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz, ha comparecido para hacer balance de su gestión, defender la salud económica del club y responder con contundencia sobre su futuro. Muñoz ha separado su trabajo en la entidad de la investigación judicial que le afecta a nivel personal, para la cual ha anunciado una rueda de prensa específica.

Una situación personal, al margen del club

Muñoz ha sido tajante al desvincular su situación procesal del día a día del Málaga. Por ello, ha convocado a los medios el próximo 8 de enero en un acto que "nada que ver con el Málaga, no se hará en este foro ni se convocará a través del Málaga". La decisión, explica, responde a una recomendación de sus abogados. "A mí no me importa eludir ninguna pregunta", ha asegurado, pero ha pedido esperar a esa fecha para abordar el asunto.

Málaga C.F. Muñoz durante la Junta de Accionistas

Ante la pregunta de si la investigación podría motivar su dimisión, la respuesta ha sido un "no" rotundo. El administrador judicial entiende la "frustración" de la afición por la trayectoria deportiva, pero defiende que el núcleo de su trabajo se ha cumplido con creces y que su situación personal no interfiere en sus funciones.

La solidez económica como principal argumento

El administrador judicial ha basado la defensa de su gestión en los datos económicos. "A mí me nombraron para varias cosas, entre ellas, reestructurar el club, darle sostenibilidad y viabilidad", ha recordado. Considera que, cinco años después, esos objetivos están cumplidos: "El Málaga se ha reestructurado sin ayuda de nadie y con mucha zancadilla. Es plenamente viable y sostenible".

Hemos tenido que afrontar más de 5 millones de euros de pagos de hechos acaecidos con anterioridad a mi llegada" José María Muñoz Administrador judicial del Málaga C.F.

Para sostener su argumento, ha destacado que la entidad ha tenido que "afrontar más de 5 millones de euros de pagos de hechos acaecidos con anterioridad a mi llegada". Pese a ello, ha afirmado que el Málaga es actualmente "el top 3 de la cifra de negocios de la categoría", y que el límite salarial ha ido "subiendo año a año", lo que demuestra que se han dado herramientas al área deportiva.

Con errores, por supuesto, que todos tenemos [...], el club está muy bien. Está sostenible y viable José María Muñoz Administrador Judicial del Málaga C.F.

Aunque ha admitido que "cuando se toman 100 decisiones y se firman 1.000 contratos al año tiene que haber errores", insiste en que la situación general es positiva. "Con errores, por supuesto, que todos tenemos [...], el club está muy bien. Está sostenible y viable", ha remarcado Muñoz.

El único con poder de firma y sin ambición de presidente

José María Muñoz también ha querido delimitar su rol y su poder dentro de la estructura del club, aclarando que es la única persona con autoridad para firmar en nombre de la entidad. "El Director General no tiene capacidad de firma, nada más que la tengo yo", ha especificado, subrayando su implicación personal en áreas como el control económico.

Finalmente, ha negado cualquier aspiración a ocupar un cargo distinto al que le fue asignado por la jueza. "No he querido ser presidente, ni ambiciono ser presidente. Si mañana me cesan y me llaman para ser presidente, le digo que no lo voy a aceptar. No tengo ningún interés, porque es un desgaste mediático muy grande", ha concluido, reconociendo que entiende que "la gente también se canse" de su figura.

CUENTAS APROBADAS

Esta mañana se ha celebrado la Junta General de Accionistas que fue presidida por José María Muñoz, administrador judicial del Club, en la que actuaron como secretarios Rafael Paniza y Joaquín Almoguera como asesores jurídicos (ambos del Despacho de GARRIGUES ABOGADOS), bajo la presencia notarial de Manuel Tejuca García.

1. Aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, formadas por el Balance de Situación, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y el informe de gestión.

2. Aprobar la gestión del Órgano de Administración del ejercicio correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

3. Aprobar la propuesta de distribución del resultado del ejercicio.

4. Ruegos y preguntas. Se contestaron las cuestiones realizadas por los accionistas y, por escrito, se hará del mismo modo con las preguntas o dudas que han planteado y precisaban un mayor nivel de detalle.

El Málaga cuenta con una cifra de negocio de 20.386.134,30 euros y ha terminado el ejercicio 24-24 con un resultado de 3.231.437,42 euros.