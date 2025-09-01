Lo que suponen las ayudas por los incendios en Ourense para quien ha perdido una casa: "Puedo empezar de cero y mirar hacia adelante"

Samuel, vecino de A Caridade (Monterrei) perdió su casa por el incendio de Oímbra

Samuel Vieira tiene 42 años y su casa ardió por completo en el virulento incendio de Oimbra, uno de los más devastadores de la historia de Galicia. En una entrevista en COPE Ourense, Samuel nos contó que esos días fueron un “horror” ya que “ no dormíamos nadie en el pueblo de A Caridade, en el municipio de Monterrei” y recordó que fue voraz “con un cambio de aire metía miedo” y acabó arrasando su vivienda habitual, su coche y su tractor.

La casa habitual de Samuel quedó totalmente arrasada tras el voraz incendio

Samuel manifestó que “nunca sucedió algo así y es duro porque solo me quedan los recuerdos” ya que “lo perdí todo y solo que me quedé con la ropa que llevaba”. Incluso ardió en su pueblo la casa de su abuela.

EMPEZAR DE CERO

Tras extinguirse los incendios, llega el momento de la reconstrucción. Samuel solicitará estos días las ayudas de la Xunta de Galicia de hasta 132.000 por una vivienda habitual y otras como de 16.200 euros para el mobiliario.

Cedida Vista aérea de la casa de Samuel, en A Caridade

En una entrevista en COPE Ourense, afirmó que así “intentaré empezar de cero y miraré hacia adelante”. Con estas ayudas, pretende reconstruir en la misma zona su casa “ya que allí me crié y siempre me gustó”. A día de hoy desconoce si podrá hacerlo donde estaba situada porque “quedó muy arrasada y todo depende de lo que me digan los técnicos, que tendrán que valorarlo”.

Cedida Extinción del incendio de A Caridade

Este hombre del pueblo de A Caridade, que vive solo y trabaja en una bodega de la DO Monterrei, está viviendo momentáneamente en una casa de sus primos y busca salir adelante de esta pesadilla que conmocionó a toda la población ourensana.