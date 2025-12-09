La UCAM expande su modelo educativo y deportivo con un nuevo campus en Madrid junto al COE

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ha inaugurado su primer campus en Madrid de la mano del Comité Olímpico Español (COE), un proyecto que ha contado con una inversión de 20 millones de euros. El acto de apertura, celebrado en Torrejón de Ardoz, ha estado presidido por la presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a más de 400 personalidades y deportistas olímpicos.

Un proyecto de excelencia y valores

Desde la institución se ha destacado que el proyecto comparte objetivos como "apostar por la excelencia académica, la internacionalización, el deporte como escuela de vida, los valores olímpicos y la innovación". Además, el nuevo campus se sustenta en valores fundamentales como "el trabajo, el equipo, la superación y el esfuerzo", junto a los valores católicos que defiende la universidad.

La presidenta de la UCAM ha reafirmado el compromiso de la institución: "Vamos a seguir siendo una institución en diálogo con la cultura actual, pero ofreciendo las respuestas desde la verdad del evangelio". El objetivo, según sus palabras, es continuar promoviendo "la investigación de excelencia, la formación de profesionales competentes y, sobre todo, de personas libres con criterio y solidarias".

Récord olímpico y mirada al futuro

La colaboración entre la UCAM y el deporte de élite ha quedado patente en los recientes Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, donde la universidad ha llevado a 79 deportistas becados. Esta delegación ha logrado batir un récord histórico para la institución con un total de 15 medallas.

Que este nuevo camino que hoy abrimos juntos sea también un nacimiento" Isabel Díaz Ayuso Presidenta de la Comunidad de Madrid

Con un mensaje de optimismo, García Mascarell ha invitado a "mirar este proyecto con ojos de esperanza". Haciendo un símil con el Adviento, ha recordado que la luz siempre llega y ha expresado su deseo de que la nueva etapa sea fructífera: "Que este nuevo camino que hoy abrimos juntos sea también un nacimiento, el de nuevas oportunidades, nuevos sueños y una comunidad académica que crece unida para servir al prójimo".