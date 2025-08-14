En primera línea del fuego en Galicia: "Nunca vi un incendio tan grande en tan poco tiempo"

Cristóbal lleva años sabiendo lo que es enfrentarse al fuego en Galicia y en situaciones complicadas, como las olas de incendios del 2006, 2011, 2017... Sin embargo, asegura que lo que les está tocando vivir este agosto en la provincia de Ourense es "de lo más duro" y recuerda además, que "aún no acabó".

Estos días, con sus compañeros de la BRIF de Laza, ha trabajado en varios de los fuegos más graves, como los de Oímbra o Chandrexa de Queixa. En el primero resultaron gravemente heridos tres trabajadores de la brigada municipal y se ha extendido a otros ayuntamientos de la comarca de Monterrei. "Un lume dende Oímbra ata o Val de Monterrei, tan grande en tan pouco tempo, eu nunca o vira" asegura Cristóbal.

El de Chandrexa de Queixa alcanzó este jueves las 10.500 hectáreas, al sumarse un fuego que se inició el viernes 8 de agosto con otro que arrancó el martes 12. Cristóbal dice que la situación es muy distinta a cuando él comenzó hace 20 años, cuando en las aldeas todo el mundo tenía una huerta, cuidaba la tierra... y había discontinuidad, siempre había un camino libre: "agora nada deso, o monte está pegado ás aldeas".

proteger las poblaciones antes de frenar el fuego

Cuenta cómo el viento hizo girar en varias ocasiones el fuego en Oímbra, arrasando con todo a su paso..."e como ía achegándose a poboacións, ao final, o que te dedicas é a intentar defender aldeas, que é o máis importante nese momento, e non a atacar o lume".

Cuenta que intentando proteger una granja, sus compañeros tuvieron una situación complicada justo ayer, porque "nun lume destas características, tes que ter vinte ollos", porque en nada pueden quedar rodeados.

Isto non está pagado, hai quen cobra o salario mínimo Cristóbal Medeiros Bombero forestal de la BRIF de Laza

Apostar en serio por la prevención es una de las asignaturas pendientes, asegura Cristóbal, pero también que el trabajo de los que luchan contra el fuego esté convenientemente reconocido. "Hai un pouco de todo, quen ten unhas condicións, non vou dicir estupendas, pero medianamente aceptables, pero outros que están co salario mínimo, temporales..." Estima que entre los que están en mejor situación, "cobran unhos 1.300, 1.400€..."