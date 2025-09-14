Surrealista expulsión de un jugador del Castilla después de que el árbitro fuera a ver el VAR

El Real Madrid Castilla ha visitado Lezama para medirse al filial del Athletic, tras tras triunfar ante el Lugo y el Wolverhampton. Un partido en el que los de Arbeloa empezaron perdiendo a los dos minutos de partido por el gol de Ibai Sanz.

El encuentro se le puso aún más cuesta arriba a los blancos después de quedarse con diez tras la expulsión de uno de los suyos. Cestero hizo una entrada donde tocó el balón y después recogió las piernas tocando levemente al rival.

El entrenador del Bilbao Athletic pidió el VAR -hay que recordar que cada equipo puede pedir dos revisiones- y después de que el colegiado fuera a revisar la acción, terminó mostrando la roja al jugador del Real Madrid.