Surrealista expulsión de un jugador del Castilla después de que el árbitro fuera a ver el VAR
El Real Madrid Castilla terminó con diez la primera parte del partido contra el Bilbao Athletic después de que los vascos pidieran la revisión.
El Real Madrid Castilla ha visitado Lezama para medirse al filial del Athletic, tras tras triunfar ante el Lugo y el Wolverhampton. Un partido en el que los de Arbeloa empezaron perdiendo a los dos minutos de partido por el gol de Ibai Sanz.
El encuentro se le puso aún más cuesta arriba a los blancos después de quedarse con diez tras la expulsión de uno de los suyos. Cestero hizo una entrada donde tocó el balón y después recogió las piernas tocando levemente al rival.
El entrenador del Bilbao Athletic pidió el VAR -hay que recordar que cada equipo puede pedir dos revisiones- y después de que el colegiado fuera a revisar la acción, terminó mostrando la roja al jugador del Real Madrid.
