Márquez vuelve a la senda de la victoria y se pone a tiro el Mundial

Tras ceder con su hermano en Montmeló y caerse en el sprint de Misano, Marc Márquez se impuso en la carrera larga en San Marino y puede ser campeón del mundo en Japón.

Marc Márquez logró la victoria en la carrera larga en Misano.

EFE

Alex Salguero

Marc Márquez venía de dos tropiezos seguidos, el segundo puesto en Montmeló y la caída en el sprint en Misano, y no se permitió un tercero. Remontó desde la cuarta posición, se deshizo de Bezzecchi y consiguió la undécima victoria de la temporada. Un triunfo que le permitirá tener la posibilidad de coronarse campeón del mundo dentro de dos semanas en Japón.

Seis años después del último, Marc Márquez conquistará su séptimo Mundial de MotoGP. Para ello, solo tiene que sacar 3 puntos más de los que saque su hermano en Suzuka. Le acompañaron en el podio en San Marino Bezzecchi y Alex Márquez.

