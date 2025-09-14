Márquez vuelve a la senda de la victoria y se pone a tiro el Mundial

Marc Márquez venía de dos tropiezos seguidos, el segundo puesto en Montmeló y la caída en el sprint en Misano, y no se permitió un tercero. Remontó desde la cuarta posición, se deshizo de Bezzecchi y consiguió la undécima victoria de la temporada. Un triunfo que le permitirá tener la posibilidad de coronarse campeón del mundo dentro de dos semanas en Japón.

Seis años después del último, Marc Márquez conquistará su séptimo Mundial de MotoGP. Para ello, solo tiene que sacar 3 puntos más de los que saque su hermano en Suzuka. Le acompañaron en el podio en San Marino Bezzecchi y Alex Márquez.