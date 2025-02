Un japonés cambia Tokio por Ourense y, al llegar, esto es lo que más le llamó la atención: "Muy diferente"

Masakazu vivía en Tokio y decidió emprender una aventura internacional que lo llevó a la ciudad de Ourense. Un amigo periodista le explicó cómo era Galicia, ya que él nunca había conocido nada de esa región de España. Sin haber oído nada de Ourense, un día llegó y 15 años después sigue viviendo y trabajando en esta ciudad gallega.

Masa nació en Osaka y estudió Bellas Artes, Arquitectura y Diseño Gráfico en Kioto. Llegó a la capital de Japón, Tokio, y trabajó como diseñador de moda. En el año 2007 decide cambiar su vida y llega como diseñador de moda a la ciudad de Ourense.

Su adaptación a España asegura que no fue sencilla. En una entrevista en Cope Ourense, Masa afirmó que “no sabía castellano” y “tampoco me desenvolvía perfectamente en inglés” por lo que necesitó más de un año para aprender el idioma y mantener diálogo con la sociedad. Además, resaltó que le extrañaba el “cariño mostrado los gallegos”, ya que es “muy diferente” la forma de relacionarse a su país de origen.

Masa también indicó que llegaba a una ciudad pequeña en comparación con las ciudades en las que vivió en Japón. “Tanto en Osaka como Kioto o Tokio vivían millones de personas y en Ourense más de 100.000 personas y eso fue un cambio” resaltó el japonés.



Masakazu, en los estudios de Cope Ourense

AGUAS TERMALES DE OURENSE

Una actividad diaria de ocio imprescindible en su vida era ir al balneario de A Chavasqueira, que se basa en un modelo nipón. A Masa le encantan las aguas termales porque le permiten “relajarse y desconectar” y hoy también disfruta habitualmente en las Termas de Outariz, en plena área termal de la ciudad de Ourense.

Con el paso de los años, se adentró en las costumbres gallegas y es un apasionado de esta tierra. Masa asegura que le encanta “el vino gallego, los callos y el cocido gallego”.

Tras su etapa como diseñador de moda que comenzó en Tokio, decidió afrontar otro nuevo giro en su vida. Empezó a estudiar una oposición que finalmente aprobó y desde hace tres años imparte clase de Cerámica y Alfarería en la Escuela de Artes y Oficios de la Diputación de Ourense. Cada día les enseña a los alumnos este modelo de arte.

Cerámica para animar a la gente

Pero además de ser profesor, crea arte. De hecho, actualmente en la Plaza Saco y Arce del casco histórico de la ciudad de Ourense expone una colección de alrededor de 40 piezas de cerámica.

Masa aseguró que su modo de arte tiene un mensaje claro. En una entrevista en Cope Ourense, señaló que “anima a la gente a través de la cerámica” y de hecho “son obras con mucho colorido, muy llamativas y con numerosas frases positivas”.

Cedida Masazaku, con sus obras

“Mis obras tienen mensajes de ánimo y de alegría” señaló este japonés afincado en Galicia.

Masa tiene 50 años, vive solo en el entorno del casco histórico y llegó un día a Ourense con la idea de afrontar una experiencia vital singular y aquí encontró su bienestar y su calidad de vida.