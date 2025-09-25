El CTA piensa en Del Cerro Grande para el VAR del próximo Atlético - Real Madrid: un árbitro de Madrid en el derbi entre equipos madrileños

Carlos del Cerro Grande tiene muchas posibilidades de ser el encargado de controlar el VAR este sábado el derbi de LaLiga entre el Atlético y el Real Madrid a las 16.15 horas, tal como informó Isaac Fouto en El Partidazo de COPE. Y es que el nuevo presidente del CTA, Fran Soto, quiere acabar con la territorialidad de los árbitros.

Ya se ha dado el primer paso esta temporada con los árbitros asistentes y lo próximo tiene que ver con esta asignación, que tiene de particular que un árbitro nacido en Madrid y adscrito al Colegio madrileño queda designado para controlar desde el VAR el derbi entre los dos equipos más representativos de la capital de España.

Del Cerro Grande es árbitro internacional específico de VAR, está en competiciones UEFA y FIFA, ya estuvo en el Mundial de Clubes como árbitro de VAR.