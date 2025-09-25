Santi Cañizares anuncia boda con su nueva pareja y aclara si se plantea más hijos: "Nos conocimos en mayo y nos casamos ya"

El exfutbolista y actual comentarista deportivo, Santi Cañizares, ha anunciado en El Partidazo de COPE que se casa. La noticia la ha confirmado el propio Cañizares durante el programa dirigido por Juanma Castaño, donde ha compartido su alegría y algunos detalles del enlace que tendrá lugar en Valencia. "Sí, señor, me caso en mes y medio con una extraordinaria mujer", ha afirmado con entusiasmo, oficializando así los rumores que habían circulado.

Una historia de amor a toda velocidad

La relación ha sido un auténtico flechazo, ya que se conocieron a principios de mayo de este mismo año. "Nos ha pegado un poco fuerte, no hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya", ha explicado Cañizares sobre la rapidez de su decisión. El exfutbolista ha contado que se conocieron a través de las redes sociales, "como se conoce ahora todo el mundo", descartando que fuera en una aplicación de citas.

La pareja está tan segura de su amor que no han dudado en dar el paso definitivo en poco tiempo. Preguntado por Juanma Castaño, Cañizares ha confesado sentirse pletórico y en una etapa vital inmejorable. "Estoy atravesando quizás el mejor momento de mi vida", ha sentenciado el comentarista, aunque también ha aclarado que no se plantea volver a ser padre.

De leyenda del fútbol a comentarista

Santiago Cañizares es una de las figuras más reconocidas del fútbol español, forjando su leyenda principalmente como portero del Valencia CF, club con el que ganó dos Ligas, una Copa de la UEFA y llegó a dos finales de la Champions League. También tuvo un paso destacado por el Real Madrid y el Celta de Vigo, y fue internacional con la selección española. Tras su retirada de los terrenos de juego, ha desarrollado una exitosa carrera en los medios de comunicación, siendo una de las voces más respetadas en programas como El Partidazo de COPE.