Ivan, de Ourense, pasó de pesar casi 130 kilos a optar a Mister España: "Si con mi ejemplo puedo motivar a más gente, será una satisfacción"

Iván Clarete es un enfermero ourensano de 31 años que, tras perder 50 kilos, quiere motivar a la gente a seguir su camino y cumplir un sueño que hace años parecía imposible. Este joven ourensano participará por tercera vez en un concurso de modelos. Iván pesaba casi 130 kilos y hoy pesa 80 y representará a Ourense como modelo en Mister Spain, que se celebrará el próximo 14 de septiembre en Madrid.

En una entrevista en los estudios de Cope Ourense, manifestó que “no me cuidaba, llegó el sobrepeso y estaba gordo porque hace unos años pesaba sobre 130 kilos y hoy 80, y hoy quiero dar la visión que si tienes un sueño, quieres y luchas siempre puedes”. En ese sentido afirmó que “si con mi ejemplo puedo motivar a más gente a seguir mi camino, será una satisfacción”.

Iván resaltó que “siempre me gustó la ropa y la moda” pero “no tener tallas para mí era constante en los comercios y eso, unido a la salud, me generaba malestar” por lo que “llegué un día y vi en la báscula que pesaba 127 kilos y dije hasta aquí”.

En ese momento, empezó a cambiar su vida. “Empecé a motivarme y, cuesta al principio porque tienes altibajos, pero cuando te empiezas a ver mejor y ponerte ropa que antes no podías quieres más y empiezas a lograr tus sueños” señaló Ivan, quien añadió que “mi vida ha cambiado desde ese día para mejor porque puedes correr y antes no aguantaba o ver una camisa que me gusta y poder comprarla porque ahora te vale mientras que antes no tenía talla”.

Iván empezó paulatinamente a cambiar sus hábitos de vida y así “empiezo a hacer ejercicio, comer mejor y caminar” y, poco a poco, se sentía mejor y bajaba kilos. En este camino, tuvo bajones pero “mi familia y amigos fueron mi apoyo en esos momentos para seguir adelante”.

A Iván le gusta ser modelo y participará en Mister Spain. Además, se elegirá a tres modelos de los 19 participantes para llegar a un evento internacional, toda una ilusión para el enfermero ourensano.

“Es un orgullo poder representar a Ourense e inculcar lo que me lleva a presentarme y dar a conocer mi historia” concluyó en una entrevista en los estudios de COPE Ourense.