El Alto Gállego renueva su alianza con la cultura para proteger su legado histórico

La Comarca Alto Gállego ha renovado desde Sabiñánigo los convenios de colaboración con las asociaciones culturales Erata, Amigos de Serrablo, Bal de Tena y O Zoque. El acuerdo tiene como objetivo la elaboración de las revistas que editan periódicamente y que llevan el mismo nombre que cada una de estas entidades.

Un pilar para la memoria colectiva

A través de estos acuerdos, la institución comarcal reafirma su compromiso con la promoción y difusión del patrimonio cultural del territorio. Estas publicaciones se han consolidado como referentes en la divulgación de la historia, la lengua y las tradiciones del Alto Gállego. El objetivo es también poner en valor el trabajo de voluntariado que las sustenta, fundamental para mantener viva la memoria colectiva.

La consejera de Cultura de la Comarca Alto Gállego, Rocío Arnal, ha destacado la importancia de esta acción: "Tenemos un patrimonio cultural que debemos seguir impulsando y divulgando, y estas publicaciones son una herramienta clave para transmitir nuestro legado histórico, lingüístico y social, garantizando su continuidad".

Fomento de la identidad local

En este sentido, Arnal ha señalado que, un año más, la institución comarcal contribuye al fomento del patrimonio. Según la consejera, estas iniciativas permiten acercar el conocimiento y la identidad local a toda la ciudadanía.

Asimismo, la consejera ha recordado que la Comarca Alto Gállego cuenta con otras líneas de subvención destinadas a apoyar diferentes iniciativas culturales en el territorio. La convocatoria ya se encuentra disponible para su consulta en la página web comarcal.

Con estas acciones, la Comarca continúa trabajando para fortalecer el tejido cultural y asociativo. De esta forma, se promueve la participación ciudadana y se garantiza la preservación del patrimonio cultural del Alto Gállego para las generaciones futuras.