El Centro de Formación del Profesorado de Ourense desarrolla este curso más de 500 actividades para mejorar la cualificación de los docentes

El director xeral de Centros e Recursos Humanos felicita a la directora del CFR y a su equipo

El Centro de Formación e Recursos de Ourense, que se encarga de mejorar la cualificación de los profesores de la provincia, realiza este curso más de 500 actividades para docentes. Así lo puso de manifiesto el director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Alvarez, que visitó este centro dependiente de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP para analizar el desarrollo del Plan anual de formación del profesorado. El representante de la Xunta felicitó al equipo de este centro por el trabajo desarrollado.

Son una serie de actuaciones que pueden tener lugar también en los propios centros, individuales y grupos de trabajo o seminarios, que se traducen en más de 5.000 horas de formación. El director xeral de la Consellería de Educación resaltó que “esto pone de manifiesto el alto nivel de participación y compromiso del profesorado y el buen trabajo del equipo del centro”.

amplia cobertura

El Centro de Formación e Recursos de Ourense da cobertura a un total de 166 centros educativos que, gracias a sus propios planes personalizados, programa 315 actividades formativas. De ellas, las más numerosas -90- están relacionadas con el área didáctica para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la actualización metodológica. Posteriormente, las de convivencia e inclusión con 68 actividades con el compromiso con la creación de entornos escolares más equitativos y respetuosos.

Analizan actividades de actualización, convivencia, inclusión, herramientas digitales o plurilingüismo, entre otras

En el ámbito digital, centrado en reforzar las competencias tecnológicas e integración de herramientas digitales en la práctica docente, se desarrollaron 51 actividades mientras que la comunicación y el plurilingüismo concentran otras 44 actividades. En el ámbito de la innovación y la investigación, se realizaron 31 actividades para fomentar la reflexión pedagógica y la incorporación de prácticas innovadoras en colegios e institutos.

Jesus Alvarez resaltó que se trata de una “oferta formativa amplia y equilibrada alineada con las necesidades actuales y orientada a la mejora continua de la práctica docente”.