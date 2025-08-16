COPE
Más de 40.000 hectáreas arrasadas con doce fuegos activos en Galicia

El fuego de Chandrexa de Queixa, el más grande de la historia de la comunidad con 16.000 hectáreas arrasadas, sigue activo al igual que el de Oimbra, que afecta a 10.500 hectáreas 

Los virulentos fuegos dejan un panorama desolador en la provincia de Ourense

Juan Maceiras

Ourense - Publicado el

1 min lectura

Los incendios forestales siguen sin dar tregua a la provincia de Ourense. A día de hoy, ya superan las 40.000 hectáreas arrasadas. Según informó esta mañana la Consellería do Medio Rural, permanece declarada la situación 2 a nivel provincial en Ourense y permanecen activos a día de hoy 12 incendios. El más grande de la historia de Galicia es el de Chandrexa de Queixa, que sigue activo con más de 16.000 hectáreas calcinadas. Le siguen Oimbra, con 10.500 hectáreas y A Mezquita con 9.000. La virulencia de los fuegos obliga a los medios de extinción a emplearse a fondo pero las llamas avanzan sin dar tregua

