Los incendios dejan atrapadas a decenas de personas en Ourense al estar cortada la circulación entre Madrid y Galicia

Los incendios están causando trastornos para viajar desde Galicia. La conexión ferroviaria Galicia-Madrid está cortada. Varias familias quedaron atrapadas en Ourense sin saber cuándo podrán volver a casa.

Sin saber cuándo van a viajar

Es el caso de Elisa, quien en la estación del AVE relataba en la Cadena COPE que estaba pendiente de cuándo podía regresar a su tierra. “Vine a estar con unos amigos en Sanxenxo y al intentar volver a casa me encontré con que no podía viajar a Madrid” resaltó la madrileña, quien añadió que “no sé cuando podremos regresar”. Elisa está con su hijo en casa de unos amigos pendiente de la evolución de los acontecimientos.

imagen de un AVE

En la misma línea está Susana, quien llevaba dos años viviendo en Ourense y acaba de encontrar un trabajo fuera de Galicia. “Tengo que ir a mi nueva empresa y tengo que hacer la mudanza y no puedo” señaló Susana, quien añadió que “es una incertidumbre total no saber cuándo puedes viajar”.

Cortes DE cARRETERAS

Por carretera, durante estos últimos días se vivieron momentos complicados. De hecho, el pasado 14 de agosto, la Guardia Civil tuvo que cortar la autovía A-52 desde Xinzo a Benavente con más de 1.000 vehículos retenidos.

EFE Carretera cortada por las llamas del incendio de A Gudiña (Ourense), este jueves

Y al día siguiente, la Guardia Civil pidió a la población que no utilizase ni la A-52 ni la N-525. Los incendios complicaron la situación en las carreteras.