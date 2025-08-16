COPE
Podcasts
Ourense
Ourense

Los incendios dejan atrapadas a decenas de personas en Ourense al estar cortada la circulación entre Madrid y Galicia

"Vine a pasar unos días de vacaciones en Sanxenxo y no podemos volver por los incendios y no sabemos cuándo regresaremos a casa" afirma una vecina afectada 

El AVE permanece parado en Ourense ya que está cortada la línea con la Meseta por los incendios
00:00
Descargar

Juan Maceiras

Ourense - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Los incendios están causando trastornos para viajar desde Galicia. La conexión ferroviaria Galicia-Madrid está cortada. Varias familias quedaron atrapadas en Ourense sin saber cuándo podrán volver a casa. 

Sin saber cuándo van a viajar 

Es el caso de Elisa, quien en la estación del AVE relataba en la Cadena COPE que estaba pendiente de cuándo podía regresar a su tierra. “Vine a estar con unos amigos en Sanxenxo y al intentar volver a casa me encontré con que no podía viajar a Madrid” resaltó la madrileña, quien añadió que “no sé cuando podremos regresar”. Elisa está con su hijo en casa de unos amigos pendiente de la evolución de los acontecimientos.

Modificaciones en el trayecto de la línea A Coruña-Ourense

imagen de un AVE

En la misma línea está Susana, quien llevaba dos años viviendo en Ourense y acaba de encontrar un trabajo fuera de Galicia. “Tengo que ir a mi nueva empresa y tengo que hacer la mudanza y no puedo” señaló Susana, quien añadió que “es una incertidumbre total no saber cuándo puedes viajar”.

Cortes DE  cARRETERAS 

Por carretera, durante estos últimos días se vivieron momentos complicados. De hecho, el pasado 14 de agosto, la Guardia Civil tuvo que cortar la autovía A-52 desde Xinzo a Benavente con más de 1.000 vehículos retenidos. 

Carretera cortada por las llamas del incendio de A Gudiña (Ourense), este jueves

EFE

Carretera cortada por las llamas del incendio de A Gudiña (Ourense), este jueves

Y al día siguiente, la Guardia Civil pidió a la población que no utilizase ni la A-52 ni la N-525. Los incendios complicaron la situación en las carreteras.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE ORENSE

COPE ORENSE

En Directo COPE MÁS ORENSE

COPE MÁS ORENSE

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 15 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking