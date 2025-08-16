El aire es irrespirable en Ourense como consecuencia del humo de los devastadores incendios por toda la provincia

El aire es irrespirable en Ourense como consecuencia del humo de los numerosos incendios devastadores en la provincia. El fuego avanzó sin dar tregua durante estos días y ha dejado una cortina de humo a lo largo de las zonas afectadas llegando a la ciudad de Ourense donde el aire es irrespirable y muchos ciudadanos han decidido salir a la calle solo por asuntos de necesidad. Es el caso de Susana, quien afirmó que “es terrible para mí porque soy asmática y este ambiente de humo y ceniza es fatal para mis pulmones” por lo que “utilizo inhaladores y tengo todo cerrado en casa achicharrándome de calor” para evitar este “ambiente irrespirable”.

Por distintas zonas han caído partículas de ceniza, que es consecuencia de cómo están ardiendo distintas zonas de la geografía ourensana.

Belén afirmó que “los incendios castigan con fuerza a la provincia de Ourense y dejan esta cortina de humo que impide que el aire que respires sea de buena calidad”.