Noche de preocupación para los vecinos de las zonas devastadas por los incendios en la provincia de Ourense

Noche muy larga para vecinos de varias localidades gallegas que veían cómo el fuego seguía avanzando sin dar tregua. Un total de 68 personas están confinadas de manera preventiva en la provincia de Ourense. Se trata de personas de distintos núcleos de población, entre los que se encuentran Mosteiro, O Bouzo y Vilar de Lebres, del concello de Trasmiras, Montederramo y Viloxe del concello de Montederramo, Petín , Barxela e O Porto, del concello de Petín y San Julián, de A Rúa. Según informó la Consellería do Medio Rural, no se llevó a cabo ninguna evacuación desde el día de ayer.

Siguen activos los protocolos de protección a la ciudadanía al estar en situación 2 en toda la provincia. Por otro lado, el 061 informa de 5 personas heridas que se desplazaron por medios propios al Hospital de O Barco de Valdeorras.

Según informó la Consellería do Medio Rural, no constan cortes de vías durante la noche y se mantienen las recomendaciones de no circular y evitar desplazamientos así como quedarse en casa trasladadas a través del ES Alert.