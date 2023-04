A Xunta participa na XVIII edición da Ruta das Covas de Seadur, no concello de Larouco

Este entorno etnográfico está composto de 40 adegas tradicionais de gran valor patrimonial e onde se proxectan actividades turísticas e gastronómicas

O concello de Larouco é unha das zonas de produción dos viños amparados pola denominación de orixe Valdeorras, que destaca polo uso das variedades mencía e godello



Normal 0 false false false

Larouco (Ourense), 8 de abril de 2023

O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado da directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, e da directora da Axencia Turismo de Galicia, Nava Castro, participou esta tarde na XVIII edición da Ruta das Covas de Seadur, no concello ourensán de Larouco.

O entorno etnográfico das Covas de Seadur é un claro exemplo da vinculación entre viño e territorio, xa que está composto de 40 adegas tradicionais de gran valor patrimonial onde se proxectan actividades turísticas e gastronómicas, promocionando así unha ampla oferta de turismo enogastronómico da comarca de Valdeorras.

Na mesma liña se sitúa a

Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia, que ten como obxectivo potenciar tanto a imaxe de marca e identidade como o turismo vinculado aos territorios nos que se produce, ao tempo que se aposta pola consolidación nos diferentes mercados.

Cabe sinalar que o concello de Larouco atópase na zona amparada para a produción de viño con denominación de orixe Valdeorras, que tamén abarca os municipios do Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Petín, A Rúa, Rubiá e Vilamartín de Valdeorras.

No tocante aos monovarietais tintos, están elaborados con variedade mencía e dotados dunha fermosa cor entre vermello–rubí e picota, con intensidade media que lembran as froitas do bosque como a grosella, framboesa e amora. Os viños brancos están elaborados a partir da variedade godello e posúen cores amarelo–palla con matices verdosos, os seus recendos son francos e intensos lembrando algunha variedade de mazá.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando