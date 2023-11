A Xunta conmemora o 90 aniversario da radio en Galicia coa convocatoria dos premios de podcast Xosé Mosquera ‘O vello dos contos’

O secretario xeral de Política Lingüística participa na presentación da sexta edición deste certame destinado a promover as linguas galega e portuguesa entre a mocidade

As solicitudes de participación deberán formalizarse antes do 21 de decembro e os traballos, orixinais e inéditos, poderán enviarse ata o 1 de maio de 2024

A celebración complétase cunha exposición itinerante sobre a figura de Xosé Mosquera e a impartición de obradoiros de podcast nos centros de ensino



A Xunta conmemora o 90 aniversario da radio en Galicia colaborando un ano máis cos Premios de podcast en galego e portugués Xosé Mosquera Pérez, O Vello dos Contos, convocados en colaboración co Instituto Rosalía de Castro e Arraianos Producións. O obxectivo deste certame, que chega á súa sexta edición, é fomentar entre a mocidade as linguas galega e portuguesa a través das novas tecnoloxías, así como promover a historia da radio en Galicia reivindicando a figura da súa primeira estrela mediática, Xosé Mosquera.

Así o anunciou hoxe o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, durante a presentación da nova edición destes premios no Instituto Rosalía de Castro, onde tamén participaron o director do dito centro, Xabier Mouriño; Aser Álvarez, de Arraianos Producións

e Loliña Mosquera, filla de Xosé Mosquera.

O representante da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades indicou que iniciativas coma esta, que xira arredor da radio, medio de comunicación oral por excelencia,

son importantes para animar a mocidade a falar o galego en distintas situacións, para axudala a mellorar a súa expresión oral de maneira que se sinta cómoda empreg

Ademais, Valentín García adiantou que desde o Goberno galego vaise estender este 90 aniversario durante todo o curso escolar 23–24 cunha exposición itinerante sobre a figura de Xosé Mosquera, que visitará varios centros de ensino de Galicia e Norte de Portugal, e coa impartición de obradoiros sobre a creación de podcast entre a rapazada.

Poderán concorrer a estes premios o alumnado de 10 a 18 anos dos centros de ensino de Educación Primaria (5º e 6º cursos) e Secundaria de

Galicia, así como doutros centros de ensino non universitario de Galicia e daqueles que imparten ensinanzas de réxime xeral, do mesmo nivel, fóra da Comunidade Autónoma. Así mesmo, poderá participar o alumnado da mesma idade das escolas do norte de Portugal.

A solicitude de participación, que deberá formalizar o director ou directora do centro de ensino, poderá enviarse ata o 21 de decembro deste ano. Pola súa parte, os traballos, que deberán ser orixinais e inéditos, poderán presentarse ata o 1 de maio de 2024. Estes deberán estar relacionados coa vida e obra de Luísa Villalta, homenaxeada nas próximas Letras Galegas, ou con outros aspectos do patrimonio cultural material e inmaterial de Galicia a do norte de Portugal.

O certame establece dous premios, que serán anunciados antes do remate do curso escolar: un ao mellor traballo do alumnado de 5º e 6º

e outro ao mellor traballo dos centros de ensino secundario e doutros centros de ensino non universitario. Ambos os dous están dotados con 500 euros, lotes de libros para a biblioteca escolar, unha escultura orixinal conmemorativa para a aula e outra para o centro e un diploma acreditativo.





