Veinte años como árbitra en Galicia: "Ahora ya no escucho eso de una chica… seguro que no tiene ni idea"

Médica, policía, futbolista… No hay límites para los sueños de las niñas.

En el deporte rey en España, las mujeres también reinan y ya tienen grandes referentes en Galicia como Teresa Abelleira, jugadora del Real Madrid; o Vero Boquete, que ha bautizado un estadio con su nombre en Santiago.

Pero también mujeres un poco más anónimas que han allanado el camino a las siguientes.

ALICIA Y SU PASIÓN POR EL ARBITRAJE

Una niña con los ojos enormes, verdosos, y muy atenta al micrófono de COPE. Iba de regazo en regazo, hasta que su padre la coge en brazos mientras mira a otro pequeño correteando por la grada. Son los hijos de Alicia. Han venido a verla, junto a su pareja.

Alicia Andrés es una viguesa que lleva 20 años arbitrando. Lleva a los pequeños a los partidos que puede: "Sí, vienen cuando se puede, porque mi pareja también es árbitro. Entonces, si coincidimos en horarios... nada". Ambos comparten una profesión y pasión que, seguro, sus hijos también disfrutarán.

¿Cómo llegó Alicia a árbitra? Pues jugaba al fútbol sala cuando se rompió el ligamento cruzado. Se metió, entonces, a árbitro pensando que no corrían, nos dice entre risas: "Pero vaya si corremos, me paso el día corriendo".

En su caso, ahora mismo cree que no hay diferencias entre varones y mujeres a la hora de ejercer su profesión, pero sí recuerda sus inicios: "Cuando llegué al Colegio de árbitros éramos 5 chicas y ahora somos casi 20 en mi delegación. O sea, es una cosa impresionante. Temporada que volvemos, que renovamos, se me eriza la piel. Se me ponen los pelos de punta de ver tanta chica interesada por este deporte".

Su trabajo le apasiona y comparte con nosotros el momento más dulce de su profesión: "Pues cuando una compañera mía de la máxima categoría de fútbol femenino, pues me sacó con ella por España a los partidos de máxima categoría. Esos son los que siempre recordaré. Me sentí respetada y valorada. Porque después de tantos años de trabajar tanto, pues poder acompañar a tu compañera, que deposita tanta confianza en ti es por algo".

la mujer en el fútbol gallego

Alicia es una de las mujeres que han sido reconocidas por la federación gallega de fútbol en esta jornada de la mujer.

El fútbol es un deporte por el que las mujeres también apuestan en Galicia. Hace 8 años había 80 equipos y 2.500 licencias, hoy son 300 equipos y 11 mil mujeres federadas en Galicia.

Nos cuenta estas cifras Abraham Yáñez, máximo responsable del fútbol femenino en la comunidad: "El fútbol es un reflejo de la sociedad. La Federación no podía quedar de lado. El trabajo de los clubes y de todos los agentes que formamos el fútbol femenino es importante. Hemos recorrido el camino, pero queda mucho por hacer".

FABIOLA GARCÍA, CONSELLEIRA DE POLÍTICA SOCIAL: "HAY QUE SEGUIR REIVINDICANDO"

La federación gallega de fútbol también ha organizado un partido de estrellas, de mujeres destacadas en muchos ámbitos, artistas, actrices y hasta políticas, como la Conselleira de Política Social, Fabiola García. Le preguntábamos qué es más difícil si este partido o que una mujer ocupe un cargo de responsabilidad: "Más difícil que una mujer ocupe un cargo de responsabilidad, por eso tenemos que tener metas claras y seguir reivindicándonos. Que la mujer ocupe un puesto directivo exactamente igual que un hombre".

La Conselleira Fabiola García reivindica el papel de la mujer el 8-M y siempre

García insiste: "El 8 de marzo es un día para celebrar todas juntas y demostrar que juntas somo más fuertes y ser conscientes de que queda trabajo por hacer y barreras que derribar".

Hoy son dos equipos sobre el terreno, pero todas las jugadoras persiguen el mismo objetivo: marcar un gol, ganarle el partido a la desigualdad.