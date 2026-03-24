Silleda (Pontevedra) se convierte en el epicentro de la energía y los servicios municipales con una doble feria de muestras

La Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda, acoge desde este miércoles una doble cita profesional: la quinta edición de la feria Enerxétika y la segunda de Expomunicipal 2026. Ambos eventos, que se celebran de forma simultánea, son en la práctica un amplio escaparate de soluciones para el ahorro energético y la gestión de servicios municipales. El director de la feria, Ricardo Durán, contó en una entrevista en COPE Galicia que esperan superar los registros de la edición anterior, que congregó a más de 5.000 personas. Durante los tres días del evento esperan alcanzar en esta ocasión las 6.000. La entrada es gratuita, miércoles y jueves en horario cotinuado de mañana y tarde y el viernes, sólo por la mañana, desde las 10.00h hasta las tres de la tarde.

Enerxétika: soluciones ante la crisis energética

En un contexto marcado por la actualidad energética, Enerxétika presenta las últimas tecnologías en sectores como la geotermia o la fotovoltaica. Según Durán, el evento busca dar respuesta a los desafíos actuales, ya que "España tiene muchas tareas pendientes en el ámbito energético". La feria ofrece a particulares, empresas e instituciones soluciones para reducir el consumo energético, mejorar la productividad y ser más competitivos.

España tiene muchas tareas pendientes en el ámbito energético" Ricardo Durán Director de la Feira Internacional de Galicia

Un área con creciente protagonismo es la movilidad eléctrica, con una amplia representación de empresas. Los asistentes tendrán la oportunidad de probar vehículos eléctricos en el propio recinto, una iniciativa que, según el director, "tiene mucho éxito". Durán ha destacado que es "un placer poder llegar a un sitio donde puedas usar el producto".

Feira Internacional de Galicia Expomunicipal 2026

Expomunicipal: innovación para ayuntamientos

De forma paralela se celebra Expomunicipal, una feria dirigida específicamente a las entidades locales. Su objetivo es reunir a las empresas que prestan servicios a los ayuntamientos, abarcando desde el abastecimiento de agua y la recogida de basuras hasta la maquinaria o los servicios culturales. Ricardo Durán explica que el evento funciona como "la fuente de ideas para luego sacar licitaciones", permitiendo a los cargos políticos y técnicos conocer las innovaciones del mercado.

Son, de alguna manera, como la fuente de ideas para luego sacar licitaciones" Ricardo Durán

Durán ha subrayado la importancia de esta cita para una gestión municipal eficiente, recordando que las entidades locales gestionan alrededor del "25% de todo el gasto público". La feria permite a los ayuntamientos de Galicia y de fuera de la comunidad "gastar de forma inteligente para dar los mejores servicios al mejor precio".

Cifras y expectativas de una doble cita

La magnitud del evento se refleja en sus cifras: 167 expositores directos que representan a 475 marcas de 22 países, ocupando los dos pabellones principales del recinto. Durán lo describe como "un espectáculo visual". Aunque Enerxétika no supera este año su récord de expositores, se espera que ambas ferias, celebradas conjuntamente, se consoliden y crezcan en futuras ediciones, dada la relevancia de los sectores que representan.