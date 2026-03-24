Murcia estrena su aparcamiento disuasorio más grande con 400 plazas gratuitas

El municipio de Murcia ha inaugurado hoy su aparcamiento disuasorio más grande hasta la fecha. Ubicado junto a la Agencia Tributaria en el barrio de Santiago y Zaraiche, el nuevo parking de Hacienda ofrece más de 400 plazas y se convierte en el de mayor capacidad de la red municipal. Según ha explicado el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, se encuentra en una zona estratégica, a menos de 200 metros de la parada del tranvía y próximo a servicios como la Biblioteca Regional.

Precios reducidos y un sistema pionero

Para celebrar su apertura, el uso del aparcamiento será gratuito durante todas las Fiestas de Primavera. Una vez finalizado este periodo, las tarifas serán de 0,50 euros la hora, con un máximo diario de 3 euros y la opción de adquirir bonos anuales por 25 euros al mes. Además de estar vallado y contar con videovigilancia, el parking incorpora una solución de drenaje urbano sostenible que permite filtrar y almacenar el agua de lluvia para evitar la saturación de la red.

Tras el periodo de gratuidad, el consistorio pondrá en marcha una colaboración con la junta municipal de Santiago y Zaraiche y los comerciantes de la zona. Esta iniciativa busca "habilitar tickets que permitan a los comercios del entorno el poder utilizar los aparcamientos" para "estimular la vida comercial y social" del barrio, según ha detallado Muñoz.

Están funcionando como una gran solución y como una alternativa a los problemas de aparcamiento" Francisco José Muñoz Concejal de movilildad de Murcia

Una red municipal con más de 8.000 plazas

El concejal ha repasado el estado de la red de aparcamientos del municipio, que ya suma más de 8.000 plazas gestionadas por Urbamusa. En el último año se han recuperado más de 1.700 plazas, y se han puesto en funcionamiento 840 nuevas con la apertura de este parking y el de Abenarabi. Muñoz ha destacado el "éxito de utilización máximo" de aparcamientos como el de Verónicas, con rotaciones de más del 80%.

El objetivo, ha afirmado Muñoz, es "seguir recuperando espacio para el aparcamiento" y generar "bolsas de aparcamiento que permitan poder combinar con el transporte público" para rebajar la tensión del tráfico. Finalmente, ha explicado que el perfil de usuario de estos disuasorios es muy variado, incluyendo a trabajadores, residentes y visitantes, y ha asegurado que "están funcionando como una gran solución y como una alternativa a los problemas de aparcamiento".