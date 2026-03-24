La formación que funciona en Tudela: Un programa dual consigue empleo para decenas de jóvenes en sectores de alta demanda

El Ayuntamiento de Tudela y Fundación Ilundain Haritz Berri, en colaboración con el Servicio Navarro de Empleo, han culminado con éxito dos proyectos de Escuelas Taller diseñados para formar a jóvenes en especialidades con una notable demanda de profesionales en la Ribera: Hostelería y Climatización y Energías Renovables. Como resultado, un 36% del alumnado ha accedido ya a un empleo, demostrando la efectividad del modelo.

Los programas, que se han desarrollado entre marzo de 2024 y marzo de 2026, han contado con 16 plazas en Hostelería y 18 en Climatización. Durante este periodo, se ha atendido a un total de 76 jóvenes de entre 16 y 28 años, de los cuales 23 han sido mujeres y 53 hombres.

Formación práctica con impacto social

El modelo de Escuela Taller se basa en una combinación de formación teórica y experiencia profesional real. Los proyectos se han estructurado en dos fases: una primera etapa formativa, donde el alumnado ha recibido una beca, y una segunda en la que han sido contratados bajo la modalidad de formación y aprendizaje. En esta fase, han percibido una retribución del 65% del Salario Mínimo Interprofesional mientras desarrollaban trabajos directamente relacionados con su especialidad.

Durante el programa, los participantes han llevado a cabo actuaciones con un impacto directo en la comunidad. En el ámbito de la hostelería, han prestado el servicio de elaboración y reparto de menús para el comedor social Villa Javier, gestionado por la Fundación Tudela Comparte. Por su parte, el alumnado de climatización ha realizado trabajos en las “naves nido” municipales y en las instalaciones de La Obra, mejorando vestuarios y sistemas de fontanería.

Certificaciones y competencias para la empleabilidad

Además de la experiencia práctica, los jóvenes han tenido la oportunidad de obtener certificaciones profesionales oficiales. En hostelería, se han impartido certificados de operaciones básicas de cocina, restaurante-bar y pastelería. En climatización, la formación se ha centrado en fontanería, calefacción doméstica y en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables.

Esta formación técnica se ha complementado con contenidos transversales orientados a mejorar su empleabilidad, como prevención de riesgos laborales, trabajos en altura, atención al cliente, competencias digitales, igualdad de género y sensibilización ambiental. En total, el alumnado ha acumulado más de 3.000 horas de trabajo efectivo.

Una brecha de género visible

El análisis de la participación por género revela diferencias significativas según la especialidad. Mientras que solo tres mujeres han formado parte del taller de Climatización y Energías Renovables, veinte lo han hecho en el de Hostelería. Este dato refleja la persistencia de la brecha de género en determinados sectores profesionales.

El camino hacia la inserción laboral ha sido uno de los pilares del proyecto. Además del 36% que ya ha encontrado trabajo, un 61% del alumnado ha obtenido una certificación oficial de competencias, un factor que refuerza su posición en el mercado. Empresas como Restaurante Iruña, Tudela Solar o TDK Finish Tudela se encuentran entre las entidades que han contratado a los participantes.

Finalmente, las Escuelas Taller han contado con un itinerario personalizado de orientación, tutorización e inserción laboral. Este acompañamiento individualizado apoya a cada joven desde su incorporación al proyecto y se prolonga hasta un año después de su finalización, asegurando un soporte continuo en su transición al mundo laboral.