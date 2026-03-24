HERRERA EN CANARIAS
Loro Parque Fundación promueve el Proyecto de Conservación del Loro Real de Nuca Amarilla en la Isla de Ometepe
Esta iniciativa, que ha recibido una inversión de aproximadamente 330.000 dólares, busca salvaguardar no solo a los loros, sino también su hábitat natural
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
1 min lectura6:48 min escucha
Temas relacionados
"El fracaso de Pilar Alegría en Aragón ha sido antológico y las encuestas no auguran nada mejor para Montero en Andalucía"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h