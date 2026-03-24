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Loro Parque Fundación promueve el Proyecto de Conservación del Loro Real de Nuca Amarilla en la Isla de Ometepe

Esta iniciativa, que ha recibido una inversión de aproximadamente 330.000 dólares, busca salvaguardar no solo a los loros, sino también su hábitat natural

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Entrevista a Rafael Zamora, director científico de Loro Parque Fundación

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

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